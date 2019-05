Manfrotto und Lowepro belohnen ihre Kunden zum Start in den Mai mit einer besonders attraktiven zweimonatigen Cashback-Aktion. Fotoliebhaber, die zwischen dem 01. Mai und dem 28. Juni 2019 ein Manfrotto Befree GT Carbon (Standard- oder Sony Alpha-Version) kaufen, werden mit 50 Euro „cash back“ belohnt. Kunden, die den Premium-Daypack Lowepro FreeLine erwerben, erhalten 40 Euro zurück.





Das Manfrotto Befree GT Carbon

Die robuste und professionellste Variante der Befree-Reihe überzeugt durch eine besonders hohe Traglast von 10 Kilogramm bei einem Eigengewicht von nur 1,55 Kilogramm. Es ist die perfekte Kombination aus Mobilität (das Packmaß beträgt nur 43 Zentimeter) und beeindruckender Stabilität, die selbst beim Gebrauch von schweren Teleobjektiven einen einwandfreien und mühelosen Einsatz gewährleistet. Das Stativ wurde erst kürzlich mit dem TIPA-Award in der Kategorie „Best Travel Tripod“ ausgezeichnet. Das Kit inklusive des 496 Kugelkopfes ist zum Preis von 386,65 Euro erhältlich (UVP). Die Cashback-Aktion gilt ebenfalls für die eigens entwickelte Sony Alpha-Version.



Der Lowepro FreeLine

Der FreeLine-Rucksack ist ein stylischer und zugleich robuster Reisebegleiter – unabhängig davon, ob er als Tages- oder als klassischer Fotorucksack für die Kameraausrüstung genutzt wird. Das handgepäcktaugliche Lifestyle-Accessoire mit separatem Laptopfach besticht durch sein reduziertes Design und seine Flexibilität im Inneren – ganz individuell zugeschnitten auf die Bedürfnisse der Trägerin oder des Trägers. All dies natürlich in bewährter Lowepro-Premium-Qualität. Der Rucksack ist in grau und schwarz für 277,66 Euro (UVP) erhältlich.



Und so funktioniert es

Die Teilnahme an der Cashback-Aktion ist ganz einfach: Kunden kaufen zwischen dem 1. Mai und dem 28. Juni 2019 ein Befree GT Carbon Stativ oder den Rucksack Lowepro FreeLine bei einem autorisierten Händler oder im Webshop (manfrotto.de und lowepro.de). Ein entsprechendes Cashback-Formular steht online auf der Aktionswebseite www.manfrotto.de/angebote/befree-cashback oder unter www.lowepro.com/de-de/angebote/freeline-cashback zur Verfügung. Das Formular kann ab 28 Tage nach dem Kauf ausgefüllt werden. Im Anschluss werden die Daten überprüft und schon kommt das „cash back“.

Die detaillierten Teilnahme- und Aktionsbedingungen finden interessierte Fotografen online unter www.manfrotto.de/angebote/befree-cashback oder unter www.lowepro.com/de-de/angebote/freeline-cashback.