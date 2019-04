Nikon freut sich bekannt geben zu können, dass das neue spiegellose Z-System und die Digitalkamera COOLPIX P1000 mit dem prestigeträchtigen „iF DESIGN AWARD 2019“ in der Kategorie „Produkt“ ausgezeichnet wurden.

Die weltweit renommierten „iF DESIGN AWARDS“ werden seit 1953 jährlich in unterschiedlichen Kategorien wie z.B. Produkt, Kommunikation und Verpackung vergeben. Organisiert wird der Designwettbewerb von der iF International Forum Design GmbH. In diesem Jahr wurden über 6.375 Einreichungen aus 52 Ländern von einer Jury aus 67 namhaften Designspezialisten bewertet.

Das spiegellose Z-System von Nikon

Nikons revolutionäres spiegelloses Z-System basiert auf dem größten Bajonettanschluss aller Vollformatkameras, sodass mehr Licht den Bildsensor erreicht und Anwender von einer bahnbrechenden Abbildungsleistung profitieren.

Das System besteht aus zwei spiegellosen Vollformatkameras – Z 7 und Z 6 –, beide ausgestattet mit dem neuen Bajonett größeren Durchmessers und vervollständigt durch die NIKKOR-Z-Objektive der Serie S. Diese herausragenden Objektive sind lichtstark, bieten höchste Schärfe, arbeiten leise und fangen über den gesamten Bildausschnitt mehr Licht ein – für eine außergewöhnliche Detailtreue bis in die Bildecken. Der Bajonettadapter FTZ vervollständigt das System, indem er die Nutzung vorhandener NIKKOR-Objektive mit F-Bajonettanschluss an Z-Kameras ermöglicht.

COOLPIX P1000

Nikons COOLPIX P1000 ist eine Kamera mit Superteleobjektiv, das den weltweit unübertroffenen optischen 125-fach-Zoom aufweist. Dank des Brennweitenbereichs von 24–3000 mm (entsprechend Kleinbildformat) kann der Benutzer gestochen scharfe Fotos und Videos aufnehmen, ungeachtet der Entfernung vom Motiv. Das lichtstarke NIKKOR-Objektiv mit 1:2,8–8 und der Bildsensor mit 16 Megapixel bilden ein revolutionäres System, das ideal für Tier- und Reisefotografen geeignet ist.

Weitere Informationen zu den „iF DESIGN AWARDS 2019“ finden sich auf der iF-Website: https://ifworlddesignguide.com/our-awards/professional-awards/if-design-award-2019