Am 30. Januar zeichnete Samyang die WALSER GmbH & Co. KG als Distributor des Jahres 2018 aus. Eine vierköpfige Delegation des Herstellers von Foto- und Videoobjektiven aus Seoul besuchte WALSER am neuen Standort Gersthofen. Samyang-CEO Choong Hyun Hwang übergab die Auszeichnung in einem kleinen feierlichen Akt.

WALSER hat ab 2018 die alleinige Distribution von Foto- und Videoobjektiven der Marke Samyang sowie von Cine-Objektiven der Untermarke XEEN für Deutschland und Österreich übernommen. Die beiden Unternehmen arbeiten jedoch schon weit länger erfolgreich zusammen.

„Ich freue mich über den Erfolg, den wir in so kurzer Zeit für Samyang erringen konnten und bedanke mich für das Vertrauen, das in uns gesetzt wurde und das nun so eindrucksvoll auch für die Zukunft in uns gesetzt wird“, sagt Niclas Walser, geschäftsführender Inhaber der WALSER GmbH & Co. KG, „Besonderer Dank gebührt natürlich auch unseren Fachhändlern, deren Arbeit maßgeblich zu diesem Erfolg beigetragen hat.“

Die Objektive von Samyang werden weltweit von Foto- und Videografen geschätzt. Bei der professionellen Produktion von Filmen sind Cine-Objektive der Samyang-Marke XEEN ein fester Bestandteil der Branche.