Apple beginnt 2019 mit der Auszeichnung der eindrucksvollsten Fotos, die mit dem iPhone, der beliebtesten Kamera der Welt, aufgenommen wurden. Hierzu werden iPhone-Nutzer eingeladen, ihre besten Aufnahmen einzureichen.

Vom 22. Januar bis 8. Februar sucht Apple nach herausragenden Fotos für eine "Shot on iPhone"-Challenge. Eine Jury wird die weltweiten Einreichungen begutachten und zehn Gewinnerfotos auswählen, die im Februar veröffentlicht werden. Die Gewinnerfotos werden auf Plakatwänden in ausgewählten Städten, in Apple Retail Stores und online präsentiert.

iPhone XS, iPhone XS Max und iPhone XR bieten Innovationen für die Fotografie, von anspruchsvollen Porträts mit anpassbarer Tiefenschärfe bis hin zu Smart HDR, das mehrere Technologien – wie schnellere Sensoren, verbessertes ISP und weiterentwickelte Algorithmen – nutzt, um mehr Details in die hellen Bereiche und die Schatten der Fotos zu bringen.

Die beste Aufnahme einreichen

Um an der "Shot on iPhone"-Challenge teilzunehmen, veröffentlicht man das beste Foto, das mit einem iPhone aufgenommen wurde auf Instagram oder Twitter mit dem Hashtag #ShotOniPhone. Weibo-Nutzer können ebenfalls mit #ShotOniPhone# teilnehmen. In der Bildunterschrift muss angegeben werden, welches Modell verwendet wurde. Alternativ kann das Foto auch in der höchstmöglichen Auflösung an Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! im Format „Vorname_Nachname_iPhone-Modell" gesendet werden. Die Fotos können direkt mit der Kamera aufgenommen sein, oder mit den Bearbeitungswerkzeugen von Apple in der Fotos App oder mit Software von Drittanbietern bearbeitet werden. Der Zeitraum zum Einreichen der Fotos beginnt am 22. Januar um 9:01 Uhr (MEZ) und endet am 8. Februar um 8:59 Uhr (MEZ). Apple-Mitarbeiter oder deren unmittelbare Familienangehörige können an der Challenge nicht teilnehmen.