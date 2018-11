Ausstellung im Deutschen Pferdemuseum (30.11.2018 – 3.3.2019)

Eindrucksvolle und faszinierende Szenen aus der Tier- und Pflanzenwelt, festgehalten in brillanten Bildern: Zum nunmehr fünften Mal in Folge präsentiert das Deutsche Pferdemuseum in Verden (Aller) als erster Ausstellungsort die besten Fotografien des Wettbewerbs „Europäischer Naturfotograf des Jahres“, ausgelobt von der Gesellschaft Deutscher Tierfotografen e.V. (GDT).

Im Jahr 2001 zunächst als einmalig stattfindendes Ereignis geplant, entwickelt sich der Wettbewerb in den folgenden Jahren zu einer festen Größe von internationalem Rang mit stetig steigenden Teilnehmerzahlen und einem ebenso kontinuierlich wachsenden öffentlichen Interesse. Mit über 18.000 eingereichten Fotografien unterstreicht der europaweite Wettbewerb im Jahr 2018 erneut seine Bedeutung.

Ende Oktober 2018 fand die diesjährige Preisverleihung statt. Zum Gesamtsieger des Naturfoto-Wettbewerbs kürte die internationale Jury in diesem Jahr Cristobal Serrano aus Spanien mit seinem Bild „Regenbogen-Stadt“. In seiner spektakulären Luftaufnahme wird die Natur zu Kunst, der Erdboden wirkt wie die Palette eines Malers mit unzähligen Farben. Mit einer Drohne hat er einen riesigen Schwarm Zwergflamingos aufgenommen, die im schlammigen, stark mineralienhaltigen Ufers des Lake Bogoria in Kenia nach Nahrung suchen. Ein Foto, das die Schönheit und Besonderheit der Natur feiert und den Blick des Betrachters fesselt.

Gesamtsieger des Wettbewerbs: Regenbogen-Stadt von Cristobal Serrano, Spanien. © GDT ENJ2018, Cristobal Serrano

Mit der Ausstellung im Deutschen Pferdemuseum sind die hochkarätigen Fotografien nun erstmalig nach der Preisverleihung für die Öffentlichkeit zu sehen. Über 80 ausgezeichnete Fotografien, aufgenommen von Profi- und Hobbyfotografen aus 35 Ländern, bestechen durch ihre Vielfältigkeit und ihre speziellen und faszinierenden Entstehungsgeschichten. Bilder voller Dynamik treffen auf solche, die vollkommene Ruhe ausstrahlen, Aufnahmen voller Spannung neben faszinierenden Fotos, die zum Träumen einladen, Motive aus dem realen Leben an der Seite von solchen, die aus einer unwirklichen, märchenhaften Welt zu stammen scheinen. Zusammen bieten sie ungewöhnliche und überraschende Einblicke in die Tier- und Pflanzenwelt. Sie zeigen Blickwinkel und Motive, die die meiste Zeit im Verborgenen liegen und für den größten Teil der Menschen nie sichtbar würden.

Begleitend zur Ausstellung ist im Tecklenborg-Verlag ein Bildband erschienen, der am Museumsshop des Deutschen Pferdemuseums angeboten wird. Die Fotoausstellung ist bis zum 3.03.18 Dienstag bis Sonntag von 10.00 bis 17.00 Uhr geöffnet. Mehr Infos zur Ausstellung und zum Begleitprogramm unter www.dpm-verden.de

Begleitprogramm zur Ausstellung:

Bildvortrag: „Shaped by the Sea - Vom Wasser geformt“

Naturfotograf Theo Bosboom zeigt mit eindrucksvollen Fotos der europäischen Atlantikküste, wie die unbändige Kraft des Meeres das Erscheinungsbild der Küsten fortwährend verändert. 22.01.2019, 19:30 Uhr

Kosten: 10,- € pro Person inkl. Museumseintritt; 8,- € pro Person für Mitglieder des Deutschen Pferdemuseums

Sitzplatzreservierung unter Tel: 04231/807140

Vortrag: „Klimawandel – (k)ein Grund zur Sorge?“

Klimaforscher Prof. Dr. Peter Lemke, Alfred-Wegener-Institut, über den Klimawandel und seine Folgen für den norddeutschen Raum

12.02.2019, 19:30 Uhr

Kosten: 8,- € pro Person inkl. Museumseintritt; 6,- € pro Person für Mitglieder des Deutschen Pferdemuseums

Sitzplatzreservierung unter Tel: 04231/807140