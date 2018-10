Wacom wurde 1983 in Japan gegründet. Heute feiert Wacom mit seinen zahlreichen Benutzern, Kunden und Partnern in der Kreativbranche 35 Jahre Kreativität und führende Technologie.

Als erstes Unternehmen setzte Wacom auf die Idee des digitalen Stiftes, der auch heute noch das beste und intuitivste Werkzeug darstellt, um menschliche Kreativität zum Ausdruck zu bringen. „Indem wir unsere langjährige Erfahrung mit den neuen Möglichkeiten verbinden, die uns durch die stetigen Weiterentwicklungen in der IT geboten werden, bleiben wir unserem Grundsatz treu, Kreativen weltweit das beste digitale Stifterlebnis zu bieten“, sagt Nobu Ide, CEO von Wacom. Angesichts der stetigen Zunahme von 3D-Inhalten und 3D-Produktion geht es heute um die Frage, wie sich VR und MR am besten in einen verbesserten Design-Arbeitsablauf integrieren lassen. „Als Technologieführer im Bereich professioneller Instrumente für Kunst und Design entwickeln wir neue Lösungen in der VR, um Künstlern und Designern die kreativen Werkzeuge der Zukunft an die Hand zu geben“, erläutert Nobu Ide.

35 Jahre führende Technologie

Anfang der achtziger Jahre waren Computer noch klobig und alles andere als intuitiv und benutzerfreundlich. Schmale, grün auf schwarz blinkende Befehlszeilenoberflächen waren die Norm und wichen nur langsam den ersten Versionen der neuen, vielversprechenden grafischen Benutzeroberflächen, wie wir sie von den heute noch verwendeten Betriebssystemen kennen.

Vor dem Hintergrund dieser Entwicklung begann Wacom, sich jenseits von Tastatur und Maus nach besseren Methoden umzuschauen, um die Distanz zwischen Mensch und Computer zu überbrücken. Getreu seinem Namen, der die japanische Silbe „Wa“ für Harmonie und „Com“ für Computer verbindet, begann das Unternehmen Wacom mit der Entwicklung eines intuitiven Eingabegeräts für die kreativere Nutzung eines Computers. Mit der bahnbrechenden EMR-Technologie schuf Wacom das erste digitale Stifttablett.

Kreativität feiern

Zur Feier seines 35-jährigen Jubiläums möchte Wacom sich bedanken und die Kreativität feiern, zusammen mit den vielen Profis und anderen Kreativen sowie seinen Partnern in der Branche. Im Rahmen dieses Jubiläums bietet Wacom ab dem 1. Oktober 2018 einen beträchtlichen Preisnachlass für das Wacom Cintiq Pro 13 mit einer neuen unverbindlichen Preisempfehlung von 859,90 EUR (statt bisher 1.099,90 EUR) an. Das Cintiq Pro lässt sich mit PC und Mac verbinden und bietet das beste Stifterlebnis von Wacom im Paket mit einem scharfen, 13 Zoll großen Full-HD-Display in einem schlanken, kompakten und tragbaren Format an.

Bei jungen Künstlern und anderen Kreativen legt Wacom den Schwerpunkt auf das neue Wacom Intuos. Das Stifttablett bietet Benutzern alles, was sie brauchen, um kreativ sein zu können, einschließlich führender Software für digitales Zeichnen, Malen und digitale Fotobearbeitung. Die bevorstehende Kampagne bietet inspirierende Erfahrungsberichte und hilfreiche Tipps, damit junge Künstler ihre kreativen Ideale verwirklichen können.

Im Laufe der Jubiläumsfeierlichkeiten wird Wacom Einzelheiten zu weiteren Aktivitäten bekannt geben, zu denen auch spezielle Kampagnen und neue, attraktive Angebote gehören. Im Vorfeld des Jubiläums hat Wacom bereits die unverbindlichen Preisempfehlungen für verschiedene Modelle des Wacom MobileStudio Pro gesenkt. Der High-End-Stiftcomputer bietet Kreativen die nötige PC-Leistung, um Vollversionen führender Kreativsoftware auf einer mobilen Lösung nutzen zu können. Künstler und Designer sowie Studenten und Young Professionals können jetzt von bis zu 300 EUR Rabatt auf die unverbindlichen Preisempfehlungen von ausgewählten Modellen profitieren. Weitere Informationen zum Wacom MobileStudio Pro, den verschiedenen Versionen, Spezifikationen und Preisen finden sich auf der Produktseite zum Wacom MobileStudio Pro oder im Wacom E-Store.

Inspiration und Unterstützung für Kreative

Kreativ-Profis sowie leidenschaftlichen und ambitionierten Hobbykünstlern steht mit Wacom ein Partner zur Seite, der ihnen die Werkzeuge und Lösungen bietet, die sie zur Verwirklichung ihrer kreativen Bestrebungen benötigen. „Wacom ging es von jeher darum, Menschen und Technologien einander näherzubringen. Das macht uns seit 35 Jahren zum weltweit führenden Hersteller von interaktiven Stifttabletts“, so Faik Karaoglu, Executive Vice President der Creative Business Unit von Wacom. „Wir sind stolz darauf, Partner der Kreativ-Community zu sein, und darauf, dass mit unseren Produkten einige der weltweit aufsehenerregendsten digitalen Kunstwerke, Filme, Spezialeffekte, Modekreationen und Designs geschaffen wurden. Wir versprechen, dass wir auch weiterhin technologische Innovationen und Lösungen anbieten werden, die die Welt zu einem kreativeren Ort machen.“