Nikon ist neuer Sponsoring-Partner der Deutschen Eishockey Liga (DEL) und setzt die DEL-Profis zukünftig perfekt ins Bild. Als offizieller Fotopartner der DEL rüstet Nikon pro Standort einen offiziellen DEL Nikon-Fotografen mit professioneller Kamera-Technik aus.

„Für uns bedeutet die Zusammenarbeit mit Nikon einen Quantensprung in diesem Bereich. Wir heben damit die Qualität der Berichterstattung und die der Eishockey-Bilderwelt in der DEL auf ein neues Level und setzen dabei einheitliche Standards“, sagt Gernot Tripcke, Geschäftsführer der DEL.

Gerade die Sportfotografie verlangt sowohl dem Fotografen als auch dem Kamera-Equipment einiges ab. „Eishockey ist ein hoch dynamischer, schneller und emotionaler Sport, der fantastische Fotomotive bietet. Um diese Momente perfekt einzufangen, bedarf es eines hochprofessionellen Equipments, das mit anspruchsvollen Rahmenbedingungen wie den variierenden Lichtverhältnissen in den Arenen und den dynamischen Bewegungen der Spieler perfekt umgeht“, sagt Markus Hillebrand, Manager Communications/PR bei Nikon, und fügt an: „In Form unserer Profi-Spiegelreflexkamera Nikon D5 und D850 sowie entsprechender Profi-Objektive verfügen wir genau über dieses „sportliche“ Equipment. Deshalb passt Eishockey perfekt zu uns und untermauert unsere Markenpräsenz in der Sportfotografie.“

Die offiziellen DEL Nikon-Fotografen wurden bereits im Vorfeld der Saison über Schulungen fit für die Arbeit mit der neuen Nikon-Technik gemacht. Künftig präsentiert Nikon jede Woche den „Weekly Shot“ in einer Nikon-Bildergalerie auf der del.org. Das beste Bild wird am Saisonende prämiert.

Die Ankündigung der Partnerschaft erfolgte auf dem DEL Stars & Skills Event 2018 in Mannheim.