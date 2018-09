Ab 1. Januar 2019 wird Wolfgang Venzl (55) das traditionsreiche Unternehmen Minox leiten.

September 2018, Isny. Für Minox beginnt ein neues Kapitel in der mehr als 80-jährigen Firmengeschichte. Ab dem 1. Januar 2019 wird Herr Wolfgang Venzl Geschäftsführer des Wetzlarer Optikherstellers. Der gebürtige Hesse arbeitet seit 1996 im Vertrieb und war in den vergangenen zehn Jahren bei Kodak und Kodak Alaris in leitender Position tätig. Venzl: „Ich freue mich sehr darauf, Teil des Teams zu werden, das die traditionsreiche Marke Minox in eine erfolgreiche Zukunft führt.“

Mitgesellschafter und Geschäftsführer Thorsten Kortemeier ist zwischenzeitlich aus dem Unternehmen ausgeschieden. Seit 1996 leitete er Minox und baute in dieser Zeit den Bereich Sportoptik systematisch aus. Mehrfach wurde MINOX für eine gelungene Fernglas-Entwicklung mit Designpreisen ausgezeichnet. „Wir bedanken uns ausdrücklich für das Engagement von Herrn Kortemeier, welches die Entwicklung von innovativen Optikprodukten innerhalb der Gruppe erst möglich gemacht hat“, sagt Blaser Group CEO Michael Lüke.