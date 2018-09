Schon seit dem Beginn der eneloop-Botschaftertour am 22. Juni 2018 bündeln zwölf abenteuerlustige Duos ihre Energie, um eine nachhaltige eneloop-Batterie durch Europa reisen zu lassen. Jedes Team hat genau eine Woche Zeit, um die Staffellauf-Batterie an einem vereinbarten Ort an das nächste Team weiterzugeben. Am 14. September 2018 beendet das letzte Team in Italien die Tour. Nach dem Abenteuer nehmen die Teilnehmer es im großen Finale vom 18. bis einschließlich 25. September online gegeneinander auf, um einen Reisegutschein über 2.500 Euro zu gewinnen.

eneloop, die Marke für wiederaufladbare Batterien, hat die Botschaftertour ins Leben gerufen, um Aufmerksamkeit für das Wohlergehen unseres Planeten und seiner Bewohner zu erwecken. Das gemeinsame Ziel der zwölf Teams ist es, möglichst viele Follower auf der gemeinschaftlichen Facebook-Seite der eneloop-Botschaftertour zu sammeln. Denn für jeden Follower spendet eneloop einen Euro an die gemeinnützigen Organisationen ‚Aktionsgemeinschaft Artenschutz (Action Campaign for Endangered Species)’ und ‚Cheetah Conservation Fund’, die sich für bedrohte Tiere wie Geparden und Meeresschildkröten einsetzen. Maximal werden 21.000 Euro gespendet.



Botschafter mit grüner Energie

Auf der Tour müssen die Teams ihren ökologischen Fußabdruck so klein wie möglich halten, indem sie z. B. laufen, Rad fahren oder trampen. Die estnischen BACKPACK GALS geben die Batterie morgen an die letzten Botschafter vom italienischen Team TORTELLI weiter, die vom 7. bis 14. September 325 Kilometer zwischen Konstanz (Deutschland) und Como (Italien) trampen werden. Vor ihnen starteten die Teams SAIL4SUSTAINABILITY (Estland), ASAPGUYS (Italien), LOST IN COMPASS (Litauen), YOUNG FOLKS (Lettland), HAN DUO (Estland), OMAIT (Italien), SUSTAINABLY SASSY (Finnland/Venezuela), WOANDERS (Lettland/Litauen), KOSEN RUFU

(Italien) und POLISHING THE WORLD (Polen/Mexiko).



Online-Finale vom 18. bis einschließlich 25. September

Das große Finale zwischen den verschiedenen Teams beginnt am Mittwoch, den 18. September 2018. Diese Entscheidungsphase wird online auf der offiziellen Kampagnenwebsite ausgetragen: Jedes Team lädt dort ein Video hoch, in dem es seine Abenteuer und seine Motivation darstellt. Bis einschließlich Mittwoch, den 25. September kann jeder für sein Lieblingsvideo abstimmen. Das Teamvideo mit den meisten Stimmen wird mit einem Reisegutschein im Wert von 2.500 Euro belohnt.

Abschlussveranstaltung am 29. September in Berlin

Am Samstag, den 29. September 2018 übergibt eneloop den Preis und die Spende offiziell an die jeweiligen Gewinner und an die gemeinnützigen Organisationen, die ebenfalls anwesend sein werden. Die Übergabe findet im MediaMarkt in der Gropiusstadt (Johannisthaler Chaussee 309, 12351 Berlin) statt, wo außerdem eine Verkaufsaktion für eneloop-Batterien und -Ladegeräte für alle Verbraucher läuft. Das komplette Abenteuer kann live verfolgt werden auf

www.facebook.com/eneloopambassadorstour.



Limitierte Auflage ‚tones botanic‘-Batterien

Um noch mehr Aufmerksamkeit für dieses grüne Abenteuer zu generieren, bringt eneloop eine Sonderausgabe mit Batterien vom Typ AA und AAA im Botanik-Look heraus. Diese ‚eneloop tones botanic'-Batterien sind – in begrenzter Auflage – sowohl online als auch in europäischen Geschäften erhältlich. Außerdem wird es für Fans der eneloop-Botschaftertour auf der Facebook-Seite und in den Geschäften Nachlässe, Werbeaktionen und Preisausschreiben geben.

Nähere Informationen zu den Teilnehmern, Strecken und gemeinnützigen Organisationen sind auf eneloopambassadorstour.eu verfügbar.