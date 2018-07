Am 01. Juli 2018 hat Canon sein neues Partnerprogramm eingeführt. Dieses hilft Geschäftspartnern dabei, Wachstumschancen zu generieren sowie neue Märkte zu erschließen. Es basiert auf direktem Feedback der Canon Partner und stärkt die Bedeutung des Partnerkanals.

Im Markt steigt die Nachfrage nach einheitlichen Dokumenten-Management-Lösungen und immer mehr Kunden verlangen aufeinander abgestimmte Lösungen aus einer Hand. Aus diesem Grund startet Canon ein neues, mehrstufiges Programm, das seinen Partnern die notwendigen Ressourcen für ein erfolgreiches Business an die Hand gibt. Die Neuausrichtung des Partnerprogramms folgt auf die zu Beginn des Jahres eingeführte ganzheitliche, indirekte Vertriebsstruktur über das gesamte B2B Produkt-Portfolio für alle Canon Partner. Ziel ist es, Effizienz durch vereinfachte Strukturen zu steigern sowie Synergien aus unterschiedlichen Produktbereichen zu nutzen und zu etablieren.

Canon Partner Convention

Am 14.6.2018 hat Canon zur diesjährigen Partner Convention eingeladen und informierte im neu gestalteten Headquarter in Krefeld seine Premium-Partner aus dem Handel über die strategische Neuausrichtung und die ganzheitliche B2B-Organisationsstruktur des Partner Channels. 80 Partner waren in Krefeld zu Gast. Die insgesamt 110 Gäste konnten die organisatorischen und strukturellen Themen rund um die Neuorganisation in verschiedenen Vorträgen des Canon Top-Managements kennenlernen. Hajo Soldan, Director des B2B Partner Channels, präsentierte neben der strategischen Ausrichtung auch das neue Canon Partnerprogramm.

Inhalte des neuen Partnerprogramms

Unter dem Motto “One Channel – one Team“, welches die partnerschaftliche Zusammenarbeit mit Canon Partnern in den Vordergrund stellt, tritt am 01. Juli 2018 das neue Partnerprogramm im gesamten EMEA-Raum in Kraft. Canon reagiert so auf die veränderten Marktgegebenheiten im Zuge der Digitalisierung. Neue Inhalte und Begrifflichkeiten kennzeichnen die wesentlichen Elemente des neuen Partnerprogramms, um Geschäftspartnern zur Generierung von Wachstumschancen zu verhelfen sowie neue Märkte zu erschließen. Basierend auf dem direkten Feedback der Canon Partner, bietet es diesen, dank des einzigartigen Know-hows und Fachwissens von Canon, zahlreiche Vorteile.

Das Programm ist unterteilt in drei Level – GOLD, SILBER und PARTNER-LEVEL. Innerhalb dieser können Partner sich in sieben verschiedenen Kompetenzen durch die Erreichung von qualitativen und quantitativen Kriterien in den verschiedenen B2B-Geschäftsfeldern qualifizieren.

Bei großem Engagement, kontinuierlichem jährlichen Wachstum und einem Höchstmaß an Know-how in mindestens zwei GOLD-Kompetenzen, können sich Canon Partner für das PREMIUM-LEVEL qualifizieren (PLATINUM- und CBC-Independent Status). Maßgeschneiderte Lösungen ermöglichen passgenaue Bedarfsabdeckung. Darüber hinaus ermöglicht Canon zertifizierten Partnern Zugang zu vielen Vorteilen und geeigneten Instrumenten, um damit gemeinsam Marktanteile zu gewinnen.

Hajo Soldan, Director des B2B Partner Channels zum neuen Partnerprogramm: „Das Partnerprogramm trägt zum beidseitigen Erfolg in einer sich rasant verändernden Marktsituation bei. Durch unser umfangreiches B2B-Produktportfolio, das nicht nur Drucker, Multifunktionsgeräte oder Scanner, sondern auch vielfältige Lösungen rund um Input-, Output-, Workflow- und Dokumenten-Management umfasst, ist Canon der ideale Partner in Sachen Digitalisierung. Bei uns bekommt der Kunde ganzheitliche Lösungen aus einer Hand. Ich freue mich auf die konstruktive Zusammenarbeit mit unseren Partnern.“

Neben dem neuen Partnerprogramm sind weitere Punkte für den Erfolg der neuen Vertriebsstruktur verantwortlich. Darunter die Business Development Manager, die auch bei mehrfacher Produkt-Zertifizierung der Canon Partner, einen «single point of contact» und somit nur einen zentralen Ansprechpartner für alle Belange rund um das B2B Business bei Canon Partnern darstellen. Ungeachtet dessen bleibt der Zugriff auf Produktspezialisten weiterhin die Grundlage der partnerschaftlichen Beziehung und Weiterentwicklung.

Zusätzliche Unterstützung findet sich in einem speziell von Canon entwickelten Recruiting-, Trainee- und Ausbildungsprogramm, das durch Coachings und Schulungen die Partner bei der Akquise neuer Vertriebsmitarbeiter unterstützt. Ein ebenfalls wichtiger Baustein ist die 360-Grad-Umsatz-Betrachtung über alle Canon B2B-Produktbereiche, die den Partner mit seinem Umsatz über alle autorisierten Bezugsquellen von Canon Deutschland bewertet – somit auch inklusive des Bezugs über die autorisierte Distribution.

Weitere Informationen zum Partnerprogramm sind hier zu finden: https://www.canon.de/partner-programme/