Kann der Fotojournalismus überleben? Die Branche meldet sich zu Wort.

Nigerianische Migranten weinen und umarmen sich im August 2016 in einem Auffanglager für Flüchtlinge und Migranten in Surman in Libyen. Hier befinden sich Hunderte von Frauen, die mit prekären Bedingungen klarkommen müssen – die meisten von ihnen haben versucht, mit Schmugglerbooten über das Mittelmeer nach Europa zu kommen. Der Fotograf Daniel Etter gewann mit diesem Bild, „The Libyan Migrant Trap“ (dt.: Die libysche Migrantenfalle) beim WPPh-Wettbewerb 2017 den dritten Preis in der Kategorie „Contemporary Issues Singles“. Aufgenommen mit einer Canon EOS 5D Mark III und einem Canon EF 24-70mm f/4L IS USM Objektiv. © Daniel Etter

Schrumpfende Redaktionsbudgets, ein zunehmender Konkurrenzkampf sowie Pressemisstrauen sind nur einige der Faktoren, die sich negativ auf die Zukunft des Fotojournalismus auswirken. Doch die Macht der Fotografie bleibt ungebrochen und neue Technologie bietet Fotografen größere kreative Freiheit als je zuvor. Die Welt verlangt begierig nach Visual Storytelling, doch wird auch der Fotojournalismus überleben?

Der Ansicht des berühmten Fotojournalisten Sir Don McCullin nach hat sich die Landschaft seit damals, als seinen Fotogeschichten Dutzende von Printseiten gewidmet wurden, unwiederbringlich verändert. Er sagt: „Der Fotojournalismus liegt im Sterben. Junge Leute werden dazu ermutigt, Fotojournalisten zu werden, doch es gibt kein Medium mehr dafür – Zeitungen und Zeitschriften haben ein wesentlich höheres Interesse an Reichen, Schönen, Stars und Sternchen. Sie wollen nicht, dass die Leute beim Lesen ihrer Zeitung oder Zeitschrift leiden – das bringt den Eigentümern kein Geld ein. Der Fotojournalismus ist nicht verloren gegangen, musste aber Zweckdienlicherem Platz machen.“

Wir haben uns mit Fotojournalisten und Influencern aus der Branche unterhalten, um mehr über die aktuelle Sachlage sowie ihre Meinung zur Zukunft des Fotojournalismus im digitalen Zeitalter zu erfahren.

Larry Towell

„Ich würde sagen, dass es schon immer zu viele Fotos auf der Welt gegeben hat, aber noch nie zu viele gute. Aber sogar für die von uns, die Themen von gesellschaftlichem Interesse bearbeiten, ist es schwer, sich ausreichend Gehör zu verschaffen. Ich glaube, dass das zum Teil daran liegt, dass die Leute zu abgelenkt sind.“

„Ich habe nicht ausdrücklich beschlossen, Fotograf zu werden, das hat sich einfach so ergeben. Ich wollte Geschichten erzählen, gegen Menschenrechtsverletzungen vorgehen und Reporter sein. Wenn einem niemand zuhört, gibt man deshalb nicht einfach auf. Ganz im Gegenteil. Wenn einem niemand Gehör schenkt, dann heißt das, dass man sich einfach mehr anstrengen muss – und dass man nie aufgeben darf.“

„Dieser ganze Starkult ist im Grunde eine Krankheit. Berühmt sein zu wollen ist eine geistige Erkrankung, das wird oft verkannt. Jetzt wird sie sogar noch endemisch und Fotografen sollen eher Stars als Journalisten sein. Natürlich ist das gefährlich.“

Über Larry Towell

Larry ist freischaffender Fotograf bei Magnum Photos. Er hat den Krieg und dessen Konsequenzen für die Zivilbevölkerung in Palästina, Vietnam, Afghanistan und weiteren Gebieten auf der Welt sowie die Auswirkungen von Hurricane Katrina in den USA dokumentiert. Seine Projekte haben viele Auszeichnungen erhalten, darunter die für das „Bild des Jahres“ von World Press Photo.

