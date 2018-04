Auch in diesem Jahr bietet die Norderstedter Unternehmensgruppe Tetenal Europe GmbH erneut Ausbildungsplätze in insgesamt 7 unterschiedlichen Bereichen an.

Die Qualifikation von Nachwuchskräften wird mit dem schnellen Wandel in der heutigen Zeit immer wichtiger. Mit der eigenen Ausbildung in verschiedensten Bereichen des Unternehmens setzt die Tetenal Europe GmbH bewusst einen Schwerpunkt auf die Entwicklung und Förderung von kompetentem Fachpersonal.

“Wir freuen uns, auch für das neue Ausbildungsjahr 2018 wieder interessierte und motivierte junge Leute bei uns begrüßen zu dürfen.“ so Daniel Middendorf, Geschäftsführer der Tetenal Gruppe.“ Unsere Verantwortung, eine fundierte Ausbildung zu bieten, nehmen wir sehr ernst und bereiten unsere Auszubildenden durch unser umfassendes Nachwuchsprogramm auf alle Herausforderungen im Berufsleben vor.“

Tetenal bildet Industriemechaniker, Industriekaufleute, Chemielaboranten, Maschinen- und Anlagenführer, Produktionsfachkräfte Chemie, Fachkraft für Lagerlogistik sowie Buchbinder der Fachrichtung Einzel- und Sonderfertigung aus. Wer sich bewerben möchte, kann dieses direkt per Email tun, einige Plätze sind noch verfügbar.