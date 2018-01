150 Fotografien der Nominierten und Gewinner aller Kategorien und des Nachwuchsförderpreises des Felix Schoeller Photo Awards 2017 sind bis zum 25. Februar im Kulturgeschichtlichen Museum des Museumsquartiers Osnabrück zu sehen.

Der Fachbereich Kultur der Stadt Osnabrück stellt in loser Folge die Gewinner der verschiedenen Kategorien vor:

Die Niederländerin Saskia Boelsums, 1960 in Nieuwer-Amstel (Amstelveen) geboren und aufgewachsen im Iran und auf Curacao, gewann den mit 2000 Euro dotierten Preis in der Kategorie „Landschaft/Natur“.

Als Niederländerin fühlt sie sich eng mit der klassischen holländischen Landschaftsmalerei verbunden. Die Verbindung zur Geschichte konfrontiert zugleich mit der nahen Zukunft: Die Schönheit, die sie in ihren Bildern einfängt, ist bedrohlich. Es scheint, als träten an die Stelle der traditionellen holländischen Landschaften vom Klimawandel Geprägte.

Die Jury, zusammengesetzt aus Michael Dannenmann (Porträtfotograf, BFF, DGPh), Julia Sörgel (Leiterin Fotoredaktion des Magazins ICON), Simone Klein (Internationale Direktorin der Abteilung Print Sales bei Magnum Photos in Paris), Clara Maria Sels (Galeristin und Leiterin des Düsseldorf Photo Weekend) und Gérard A. Goodrow (freier Kurator und Autor, Dozent am CIAM - Zentrum für Internationales Kunstmanagement in Köln und Düsseldorf) meint zu Saskia Boelsums‘ Arbeiten: „Saskia Boelums‘ Bilderwelten sind uns allen schon bekannt – jedenfalls glauben wir, diese schon gesehen zu haben. Erst auf den zweiten Blick erkennen wir die klassische niederländische Landschaftsmalerei, die sie in ihrer Serie ‚Dutch Landscape‘ auf geniale Weise zeitgenössisch umgesetzt hat. Das Ergebnis ist spektakulär: Die klaren, fast geometrischen Kompositionen bewirken beim Betrachter ein gewisses menschliches Staunen. Mit ihren dramatischen Naturbeobachtungen will Boelsums auf die immer sichtbareren Konsequenzen des nicht mehr zu verleugnenden globalen Klimawandels aufmerksam machen. Ihre subversive künstlerische Strategie, den Betrachter durch Schönheit anzulocken, um ihn dann mit umweltpolitischen Themen zu konfrontieren, geht voll auf.“

Saskia Boelsums studierte Grafik- und Raumdesign an der Akademie Minerva im niederländischen Groningen. Seit 2013 konzentriert sie sich auf die Fotografie und wurde dafür mit einer Vielzahl an Nominierungen und Auszeichnungen sowie mit Ausstellungen im In- und Ausland belohnt. Boelsums ist Mitglied von DuPho, Dutch Photographers, dem niederländischen Berufsverband der Fotografen.

Saskia: Boelsums: „Dutch Landscape“ (Niederlande), Siegerin der Kategorie „Landschaft/Natur” des Felix Schoeller Photo Award 2017