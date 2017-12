Während 2017 auf die Zielgerade geht, haben wir schon ein erstes Highlight für 2018 für euch: Mit Partnern planen wir eine Eventserie im Frühjahr, die sich an Kinder- und Hochzeitsfotografen richtet.



Fotografiert ihr professionell in Schulen, Kindergärten bzw. Kinder im Studio, sowie Hochzeiten und Familien oder habt das vor?



Vor uns liegt ein neues Jahr und es ist Nebensaison. Die perfekte Zeit, um Ziele zu setzen, sich fit zu machen, neue Ideen zu tanken, sich um eine Strategie zu kümmern und sich mit Kollegen und möglichen Partnern zu vernetzen.



Um dieses Event zu planen, brauchen wir jetzt schon euer Feedback: Seid ihr interessiert und wenn ja, in welcher Stadt würdet ihr das Event gerne besuchen?



Registriert euch unverbindlich auf der Seite Mindmapping2018.de, holt euch Informationen ein und bestimmt mit, wo wir hinkommen!



Als besonderes Dankeschön erhaltet ihr unverbindlich einen 25% Gutschein auf den Ticketpreis.

Also jetzt vorregistrieren!