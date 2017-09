Eine neue Studie von Canon veranschaulicht, dass es beim Betrachten von gedruckten Erinnerungsfotos zu einer positiven emotionalen Reaktion kommt: 75 Prozent der Studienteilnehmer in Deutschland haben angegeben, dass das Betrachten von ausgedruckten Fotos sie „glücklicher“ macht. Denn: Gedruckte Fotos lassen liebgewonnene Erinnerungen lebendig werden.

Das Forschungsergebnis basiert auf einer repräsentativen Umfrage unter 1.000 erwachsenen Probanden in Deutschland. 75 Prozent der Teilnehmer bestätigten dabei, dass das Betrachten der gedruckten Erinnerungen sie „glücklicher“ mache.

Der Umfrage zufolge stimmten über 69 Prozent der Deutschen damit überein, dass ein gedrucktes Bild die Erinnerung stärker im Bewusstsein verankert und die damit verbundenen Geschichten so länger emotional erlebbar bleiben.

Bilder auszudrucken und sich dabei an die erlebten Geschichten zu erinnern, setzt kraftvolle Emotionen frei. Die Umfrage zeigt, dass 13 Prozent der Befragten sich emotional so stark von ihren Erinnerungen haben berühren lassen, dass sie beim Betrachten bestimmter Bilder buchstäblich „zu Tränen gerührt“ waren.

Bilder auszudrucken und sich dabei an die erlebten Geschichten zu erinnern, setzt kraftvolle Emotionen frei. Die Umfrage zeigt, dass 13 Prozent der Befragten sich emotional so stark von ihren Erinnerungen haben berühren lassen, dass sie beim Betrachten bestimmter Bilder buchstäblich „zu Tränen gerührt“ waren.

Die Umfrage ergab weiterhin, dass in Sachsen mehr Fotos gemacht werden als in jeder anderen Region Deutschlands. 23 Prozent der Befragten nahmen dort mehr als 50 Bilder pro Woche auf.

68 Prozent der Bundesdeutschen stimmen zudem darin überein, dass die ganz besonderen Momente manchmal genau dann passieren können, wenn man es am wenigsten erwartet und dass man daher Fotos auch spontan ausdrucken möchte, um eben diese Momente einzufangen und festzuhalten.

„Unsere Erinnerungen sind so wertvoll, dass sie es verdient haben gedruckt zu werden – damit erhalten die Geschichte und die Emotionen hinter dem Bild, die Aufmerksamkeit, die sie verdienen“, kommentiert Marco Gottschalk, Marketing Director CIG Dach bei Canon. „Dies bekommt in unserer schnelllebigen Zeit eine immer größere Bedeutung.“

Trotz der nachgewiesenen Vorteile können sich lediglich 12 Prozent der Befragten daran erinnern, in den letzten sechs Monaten ein Foto gedruckt zu haben. 69 Prozent der Deutschen räumen ein, dass ihre Bilder eher auf dem Handy, der Kamera oder den sozialen Medien abliegen, statt in den Druck zu gehen. Entsprechend der Umfrage werden Drucker am häufigsten für „praktische Anwendungen“ eingesetzt: etwa zum Druck einer Versicherungspolice oder eines Mietvertrags (63 Prozent), eines Versandaufklebers (27 Prozent) oder einer Bahnfahrkarte (22 Prozent).

Hierzu Marco Gottschalk: „Weil wir von Canon verstanden haben, dass nicht nur das funktionale Drucken wichtig ist, sondern auch das Drucken unserer Geschichten, haben wir den Prozess mit unseren tragbaren Druckern und ihrer WLAN-Konnektivität besonders einfach gestaltet.“

Mit dem WLAN-fähigen Canon Drucker SELPHY CP1300 beispielsweise lassen sich in nur wenigen Sekunden Fotos direkt vom Handy oder der Kamera an den Drucker senden und in hervorragender Qualität mit einer breiten Palette von Layout- und Shuffle-Optionen ausdrucken.

Weitere Infos zu Canon Fotodruckern: https://www.canon.de/printers/home-and-photo-printers/