Pixelprojekt_Ruhrgebiet hat die Sammlung über die Online-Plattform nach Aufruf neueheimat.ruhr erweitert - Zu den guten Bildern werden nun Geschichten gesucht

Gelsenkirchen, 19. September 2017 – 93 Fotograf*innen sind dem Aufruf von Pixelprojekt_Ruhrgebiet zur Einsendung von Fotoserien zum Thema Integration gefolgt. 700 Fotos in 45 Serien zeigen nun, was es für Menschen bedeutet, ein neues Land; eine neue Stadt; ein neues Zuhause – was es für Menschen bedeutet eine neue Heimat im Ruhrgebiet zu suchen und zu finden. Drei Monate lang hat das Pixelprojekt_Ruhrgebiet Fotos von Bildautorinnen und Bildautoren gesammelt, die unter neueheimat.ruhr im Internet zu sehen sind und in fünf Großprojektionen von September bis Oktober auf die Straße kommen. Doch das bedeutet nicht, dass die Sammlung fertig ist. Im Gegenteil. „Ein auch für uns neuer und spannender Part startet jetzt mit der interaktiven Plattform neueheimat.ruhr/react“, sagt Peter Liedtke. Dort kann jede und jeder seine Fotos, Erinnerungen und Geschichten als Reaktion auf den neuen, erweiterten digitalen Bildtank hochladen. „Bei der react-Plattform kommt es uns ausnahmsweise, anders als bei den Bildern, mit denen wir nun auf Großprojektionstour gehen, nicht ausschließlich auf fotografische Qualität an, sondern auf direkte Bezüge zu Erlebnissen aller Art“, betont Liedtke.

Auf der react-Plattform sind schon einige Geschichten zu finden. Hier stellt zum Beispiel Emanuela Danielewicz in gleich zwei Beiträgen die Arbeit vom Verein Kosmopolen e.V. und dem Aktionsort Quo Vadis vor. Kurt Jaksch berichtet von seinen ganz privaten Car-Sharing Erfahrungen: In den 1970er Jahren stellte der Wiener seinen Freunden in seiner neuen Heimat Ruhrgebiet seinen alten Wagen zur Verfügung. Um das Theater als gelebte Utopie geht es im Beitrag von Pedro Malinowski; er betrachtet das Theater als einen Ort der Kunst, an welchem Menschen aus unterschiedlichsten Orten dieser Erde zusammenkommen, um einer gemeinsamen Idee Ausdruck zu geben. Vladimir Wegener teilt Erinnerungen aus seinem Geburtsland Bulgarien. Und Abdullah Yunes erzählt von der Flucht seiner Familie aus dem nordirakischen Al Mosul bis nach Wanne-Eickel. Hier haben die Iraker mit ihrer neuen Wohnung nicht nur ein Zuhause, sondern in der Vermieterin auch ein neues Familienmitglied gefunden.

Wer sich einen Eindruck über den neu befüllten digitalen Bildtank machen möchte, kann dies ab sofort im Internet unter www.neueheimat.ruhr machen. Oder eine der vier Großprojektionen im Ruhrgebiet besuchen. Die erste Großprojektion mit Soundcollage fand am Samstag beim Consolfest auf der Zeche Consol in Gelsenkirchen großen Anklang.

Die weitere Projektionstermine sind:

 23. September 2017, 18 bis 22.30 Uhr, Depot, Dortmund

 28. September 2017, 20.30 bis 22 Uhr, Husemannplatz, Bochum

 30. September 2017, 20.30 bis 22 Uhr, Lehmbruck Museum, Duisburg

 6. Oktober 2017, 20.30 bis 22 Uhr, Zeche Zollverein, Essen

„Mit neueheimat.ruhr reagieren wir weiter auf die immer noch vorhandene aktuelle Flüchtlingsdiskussion. Wir wollen zeigen, dass man politische Bildung auch durch Kunst initiieren kann“, sagt Liedtke.

Die Aktionen werden durch das Kulturministerium NRW, die Sparkasse Gelsenkirchen, das Kulturamt der Stadt Gelsenkirchen sowie den Förderverein Pixelprojekt_Ruhrgebiet ermöglicht. Hintergrundinfos:

Pixelprojekt_Ruhrgebiet sammelt fotografische Bilder, die im Laufe von Jahrzehnten als Produkt der seriellen Auseinandersetzung einzelner Fotografinnen und Fotografen mit Themen der Region entstanden sind. Das Projekt ordnet diese als Bildserien, bringt sie in eine thematische und chronologische Struktur und macht sie auf einer Internetseite überhaupt erst sichtbar. Neben Ökologie sind Soziales, Kultur, Stadt, Wohnen, Sport, wirtschaftlicher Wandel und vor allem die Menschen der Region die Hauptthemen.

Pixelprojekt_Ruhrgebiet wird gefördert und möglich gemacht durch: Ministerium für Familie, Kinder, Jugend, Kultur und Sport des Landes Nordrhein-Westfalen, Sparkasse Gelsenkirchen, Stadt Gelsenkirchen, Wissenschaftspark Gelsenkirchen, Gelsennet, Ruhr Museum, werkbund nrw, Kulturserver NRW, Förderverein Pixelprojekt_Ruhrgebiet, Forum Geschichtskultur an Ruhr und Emscher e.V. und Stiftung Industriedenkmalpflege und Geschichtskultur.