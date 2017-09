Seine Bilder präsentieren sich als ein sich veränderndes Kunstwerk der Natur – Wüste, Eis, Wasser, Feuer, Licht und Schatten. Das Hauptaugenmerk der Ausstellung richtet sich auf die Schönheit der Natur, die gleichzeitig so verletzlich ist. Eine Bilder- und Farbwelt im Großformat, die in dieser ausgestellten Form ungewöhnlich ist.

Erstmals stellt der Fotograf bei wallstyle.com aus. Dort zeigt er seine Werke auf den vielseitigen Systemen der CCS digital_fabric GmbH. Zu sehen ist „the art of nature“ vom 07. September bis 09. Oktober 2017 bei wallstyle.com in der Immermannstraße 7.

Wettkes Bildband „Iceland- Nature of the North“ erscheint zur Frankfurter Buchmesse im Oktober dieses Jahres und wird exklusiv während der Ausstellung zur Ansicht ausliegen. Die Exemplare der bereit veröffentlichten Bücher können mit Signatur des Künstlers am Eröffnungsabend erworben werden.

„The Art of Nature“

Eröffnungsabend am: 07.09.2017 um 17:30 Uhr

Öffnungszeiten der Ausstellung:

Montag bis Freitag: 12:00 bis 18:00 Uhr

Dienstag bis Freitag: 10:00 bis 18:00 Uhr

Samstags: 10:00 bis 16:00 Uhr