Hoffnung in 360 Grad erlebbar machen: Nikon unterstützt die Charity-Organisation skate-aid und ihre Mission I AM HOPE ON 4 WHEELS

Nikon und die Wohltätigkeitsorganisation skate-aid freuen sich über die Bekanntgabe ihrer Zusammenarbeit mit Nikon als offiziellem Kamera-Partner, bei der beide Marken erlebbare 360°-Inhalte zu skate-aids Mission I AM HOPE ON 4 WHEELS mit der neuen Action-Kamera-Serie Nikon KeyMission realisiert haben. Das erste Video wurde heute auf der neuen Nikon Microsite www.mynikon.de/inspiration/nikon-magazin vorgestellt.

Die Action-Kamera Nikon KeyMission 360 macht es möglich, jede Mission in jedem Detail festzuhalten – von außergewöhnlichen Abenteuern bis hin zu kleinen persönlichen Zielen. Die Initiative skate-aid unterstützt Projekte weltweit, in denen die Kraft des Skateboardings genutzt wird, um Kindern und Jugendlichen in Krisengebieten „Hoffnung auf vier Rollen“ zu bringen. „Die innovative 360°-Kamera hilft skate-aid dabei ihre soziale Arbeit in allen Dimensionen einzufangen und dadurch noch mehr Bewusstsein für diese zu schaffen“, sagt Stefan Maier, Department Manager Marketing Communications der Nikon GmbH.

Als Kamera-Partner begleitete Nikon skate-aid auch auf ihrer Mission in Kapstadt, Südafrika, wo die Stiftung aktiv versucht, gefährdete Kinder und Jugendliche in benachteiligten Gegenden zu erreichen. „Mit Skateboarding schafft es skate-aid Kindern neues Selbstvertrauen, Gemeinschaftsbewusstsein, Eigenverantwortung und Zielstrebigkeit zu vermitteln – Eigenschaften, die sie stark und unabhängig machen“, so Titus Dittmann, der Gründer von skate-aid.

Das spektakuläre 360°-Video über skate-aids Mission in Südafrika wird zunächst exklusiv auf www.mynikon.de/inspiration/nikon-magazin/skate-aid-i-am-hope-on-4-wheels zu sehen sein. Die neue Microsite von Nikon wurde jüngst im Rahmen der Feierlichkeiten rund um Nikons 100-jähriges Jubiläum gelauncht. Mit innovativen 360°-Inhalten, exklusiven Behind-the-Lense-Stories und Foto-Tutorials von renommierten Nikon Fotografen sowie #NikonInstagrammern, dient www.mynikon.deals Educational Hub und Inspirationsquelle für Fotografen aller Anspruchslevel.

Zur Nikon KeyMission-Serie gehören drei Modelle: KeyMission 360, KeyMission 170 und KeyMission 80. Mit der KeyMission 360, einer robusten Action-Kamera, lassen sich echte 360°-Videos und Fotos aufzeichnen, während die stoßfeste KeyMission 170 dynamische 170°-Weitwinkelvideos sowie Fotos aufnimmt. Die Serie wird mit der ultraschlanken KeyMission 80 vervollständigt. Durch die mögliche Einhand-Bedienung und die Tragbarkeit am Körper lassen sich mit ihr extrem schnell Fotos und Videos aufnehmen. Mit den Action- und Wearable-Kameras können Nutzer ihre Missionen und Abenteuer auf neue Art festhalten und ganz einfach mit anderen teilen.

Weitere Informationen zu Nikon und seinen Produkten finden Sie unter www.nikon.de.

Weitere Informationen zu skate-aid finden sich unter www.skate-aid.org.