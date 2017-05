„Live For The Story“ ist der neue Claim von Canon, mit dem das Unternehmen das aktuelle Produktportfolio für das Consumer- und Profi-Imaging-Geschäft in ganz Europa bewirbt. Die vollständig integriert aufgesetzte Markenkampagne startet heute in 19 europäischen Märkten mit dem Ziel, enthusiastische Fotografen aus allen Bereichen zum Erzählen von bewegenden Geschichten durch Bilder anzuregen. Die Kampagne zielt bewusst darauf ab, Momentaufnahmen zu zeigen, die Teil des echten Lebens sind.

„Live For The Story soll Menschen inspirieren, Geschichten festzuhalten, die sie selbst erlebt haben“, so Guido Jacobs, Country Director DACH der Consumer Sparte bei Canon. „Wir bieten dabei mehr als nur Fotografie. Mit unserem gesamten Ökosystem haben Nutzer die Möglichkeit, ihre Erinnerungen festzuhalten, auszudrucken oder mit unseren Apps und mit unserem Cloud-Diensten für immer zu bewahren und zu teilen“, ergänzt Guido Jacobs.

Umsetzung der Kampagne

Die ersten vier Wochen nach Anlauf der Kampagne konzentrieren sich auf die Botschaft von „Live For The Story“. Die integrierte Kampagne reicht über TV, digital gestützte Außenwerbung, Kino, CRM, Vertrieb, Video-on-Demand, PR und Medienpartnerschaften bis in die sozialen Medien. An jedem Berührungspunkt der Kunden mit der Marke Canon wird das „Live For The Story“-Konzept im Mittelpunkt stehen – einschließlich der Website und allen E-Commerce-Kanälen. Unter Federführung der Londoner Agenturen VCCP und PHD präsentiert die Kampagne reale Szenarien, die den Betrachter dazu anregen, mehr über die Geschichte hinter dem Bild erfahren zu wollen.

Sub-Kampagne für Social Media

Ein Baustein von „Live For The Story“ ist die Social Media-Kampagne „365 Tage Sommer“, die von der Künstlerin und Schauspielerin Zoë Kravitz begleitet wird.

„Der Sommer ist die Zeit der Spontanität, des Lebens im Moment. Wir möchten die Menschen anregen, jede Sekunde in vollen Zügen zu erleben und zu genießen und auf jeden Moment bewusst zu achten – denn dann entstehen die besten Geschichten aus dem echten Leben“, erklärt Kravitz.

Mit Canon einmal um die Welt

Kravitz ruft Fotobegeisterte im Internet dazu auf, ihre eigenen Stories mit dem Hashtag #LiveForTheStory und dem Handle @canondeutschland auf Instagram zu teilen und in 50 Wörtern zu schildern.

Die Bilder, die im Zuge der Kampagne auf Instagram hochgeladen werden, wertet Zoë Kravitz höchstpersönlich im Hinblick auf Erzähltalent, Ausstrahlung, Originalität und inspirierende Elemente hin aus und wählt am Ende einen Gewinner. Dieser hat die einmalige Möglichkeit, eine 365-Tage-Weltreise zu erleben, auf der er dem Sommer hinterher reist und seine tagtäglichen Erlebnisse dabei dokumentiert.

Mehr Informationen zu „365 Tage Sommer“ und „Live For The Story“ gibt es hier: http://www.canon.de/live-for-the-story/

Die vollständigen Teilnahmebedingungen zum Wettbewerb finden Sie hier: http://www.canon.de/live-for-the-story/terms-and-conditions/