Canon bietet ab heute speziell für die Region DACH eine Canon Professional Service (CPS) Hotline für alle CPS-Mitglieder an. Registrierte CPS-Mitglieder können diesen neuen Service exklusiv nutzen und profitieren von einer schnelleren Reparaturabwicklung sowie dem direkten Kontakt zu den Experten, die für alle Fragen zur Anwendung der professionellen Foto- und Videoprodukte zur Verfügung stehen. Diese Anfragen werden mit Priorität behandelt. Canon kommt damit den besonderen Ansprüchen der Kunden aus dem Profibereich weiter entgegen.

CPS ist ein ganz Europa umspannendes Programm. Es wurde für Profifotografen und -filmer entwickelt, die regelmäßig mit professionellen Foto- und Videoprodukten von Canon arbeiten. Das Programm bietet einen exklusiven, kostenlosen Zugriff auf zahlreiche Vorzüge, wie beispielsweise Beratung bei Anwendungsfragen, den Kontakt zu CPS-Support-Teams auf großen nationalen und internationalen Veranstaltungen oder nun auch die Service-Hotline. Die CPS-Mitgliedschaft ist kostenlos.

Für jedes Land der Region DACH ist eine lokale Telefonnummer und E-Mail eingerichtet worden. Aus Österreich und der Schweiz werden die Anfragen an das Regional Competence Center (RCC) in Willich zu lokalen Telefonkosten weitergeleitet. Die Experten an der Hotline stehen Montag bis Donnerstag von 8 bis 17 Uhr und am Freitag von 8 bis 14 Uhr zur Verfügung. CPS-Mitglieder aus Deutschland erreichen die Experten unter +49 (0)2154 495 777, CPS-Mitglieder aus Österreich wählen bitte die +43 (01)688 62 70 und aus der Schweiz bitte +41 (0)44 835 6110.

Die Experten sind auch per E-Mail erreichbar.

Für Deutschland: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!

Für Österreich: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!

Für die Schweiz: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!

Die Anschrift des Canon Professional Service lautet:

Canon Deutschland GmbH

Professional Service

Siemensring 90-92

47877 Willich

Mehr zur Mitgliedschaft und zum CPS-Programm finden Sie hier: www.canon.de/canon_cps/