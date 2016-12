Der Felix Schoeller Photo Award begrüßt einen neuen Partner: Die Olympus Deutschland GmbH sponsert den Nachwuchsförderpreis in der kommenden Ausgabe des Awards. Die Vereinbarung wurde Anfang Dezember 2016 von beiden Parteien unterzeichnet. Olympus verfolgt mit diesem Engagement weiterhin seine Strategie, die Zielgruppe der Profifotografen und insbesondere den Fotonachwuchs verstärkt in den Fokus zu nehmen. Die Kooperation wurde zunächst für zwei Jahre vereinbart.

Engagement für den professionellen Nachwuchs.

Olaf Kreuter, Leitung Consumer Marketing für Deutschland und Österreich, Consumer Products, Olympus Deutschland GmbH, ist fest überzeugt von dem Erfolg der neuen Kooperation mit dem Felix Schoeller Photo Award. Insbesondere die Unterstützung des Nachwuchses hat den Ausschlag für das Engagement gegeben. „Hier sind wir direkt an der Zielgruppe von morgen: junge, kreative Fotografen, die offen sind für neue Erfahrungen, die ungewöhnliche Wege gehen und deshalb auch aufgeschlossen sind, was das Equipment angeht. Der Felix Schoeller Nachwuchsförderpreis ist für uns eine ideale Bühne, unser Angebot für Profi-Fotografen zu präsentieren. Es ist eine Kooperation auf Augenhöhe, die wir gern eingehen“, so Kreuter. Dr. Friederike Texter, Senior Vice President Corporate Communication der Schoeller Technocell GmbH & Co. KG, wertet die Kooperation mit Olympus als Gewinn für den Award: „Wir haben uns mit dem Award bereits nach zwei Ausgaben eine ausgesprochen gute Reputation erarbeitet, und es zeigt sich, dass wir auf einem guten Weg sind: Die Fotografen geben uns ein offenes, oft positives Feedback, häufig auf sehr persönliche Weise. Auch die eingereichten Arbeiten liegen auf einem sehr hohen Niveau. Und nun haben wir auf der Partnerseite gemeinsam mit Olympus schnell und unkonventionell, aber ebenso professionell die Kooperation auf die Beine gestellt. Mit Olympus können wir jetzt einen international renommierten Kamerahersteller als Partner begrüßen. Das freut uns sehr!“ Beide Partner betonen, dass die Kooperation auch eine enge Zusammenarbeit in der Kommunikation des Awards beinhaltet.

Aufruf zur Teilnahme am Felix Schoeller Photo Award 2017

Der internationale Felix Schoeller Photo Award geht in die 3. Auflage: Vom 1. Januar bis 31. Mai 2017 können professionelle Fotografen und Fotografen in Ausbildung ihre Arbeiten einreichen unter www.felix-schoeller-photoaward.com.

Der Felix Schoeller Photo Award ehrt Arbeiten, die Liebe zur Fotografie und höchste Ansprüche an die Qualität der Bilder erkennen lassen. Er wird alle zwei Jahre vergeben und international ausgeschrieben. 2015 erreichten uns Einreichungen aus 65 Ländern. Eine fünfköpfige Jury unter dem Vorsitzenden Michael Dannenmann, international anerkannter Porträt-Fotograf aus Düsseldorf, bestimmt unabhängig und frei die Gewinner in den thematischen Kategorien Porträt, Landschaft/Natur, Architektur/Industrie, Fotojournalismus/Editorial und Freie/Konzeptionelle Fotografie. Aus den Kategorie-Siegern wird der Gesamtsieger ermittelt. Pro Kategorie ist ein Preisgeld in Höhe von 2.000 € ausgeschrieben; der Gesamtsieger darf sich zusätzlich über 10.000 € freuen. Der Sieger des Nachwuchsförderpreises erhält einen Sach- oder Geldpreis im Wert von 5.000 €, der 2017 von der Olympus Deutschland GmbH gestiftet wird. Nach der Siegerehrung werden die Sieger und Nominierten im Kulturgeschichtlichen Museum Osnabrück für mehrere Wochen ausgestellt. Der Felix Schoeller Photo Award hat sich als einer der höchstdotierten Fotopreise im deutschsprachigen Raum etabliert. Die Teilnahmebedingungen und Kategorien sind ausführlich hier beschrieben: www.felix-schoeller-photoaward.com

v. l. n. r.: Mohammad Fahim Ahamed Riyad, Sandra Hoyn, Christian Werner, Karolin Klüppel, Thomas F. Schäfer, Sebastian Mölleken