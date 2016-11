Die TIPA ist ein weltweiter Zusammenschluss von 30 Fotomagazinen aus 15 Ländern und bekannt durch ihre prestigeträchtigen TIPA-Awards. In diesem Jahr führt die TIPA wieder eine internationale Befragung unter ihren Lesern durch. Wir möchten von Ihnen gerne mehr erfahren: Über Ihre Fotopraxis und wo Sie sich informieren. Wie Sie unsere Zeitschrift nutzen und beurteilen.

Machen Sie mit! Sie können den Fragebogen hier downloaden oder auch online ausfüllen, die Adresse ist https://presseforschung.de/photopresse.

Zu gewinnen gibt es die APS-C DSLR Nikon D500, die Vollformat DSLR Pentax K-1 sowie die spiegellose Systemkamera Sony α7R II.

Unter allen Einsendern des ausgefüllten Fragebogens verlost PHOTO PRESSE außerdem 3 NX Messenger Taschen in Grau und 3 NX Messenger Rucksäcke in Blau von Manfrotto.

RÜCKSENDUNG

per Screenshot (2 Seiten) an Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! oder per Post an:

PHOTO PRESSE

Infomax21 GmbH

TIPA Leserumfrage 2017

In den Flachten 10

53639 Königswinter

Umfrage-PDF jetzt hier downloaden

VIELEN DANK FÜR IHRE BETEILIGUNG!

Bitte senden Sie den Fragebogen bis zum 23. Dezember 2016 an die Redaktion zurück. Für die Verlosung füllen Sie bitte auch den Coupon aus. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Zusicherung: Vor der Auswertung wird der Coupon vom Fragebogen getrennt. So bleibt die Anonymität Ihrer Antworten gewahrt.