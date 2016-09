Die Gewinner des weltweit größten Wettbewerbs für Action und Adventure Sportfotografie wurden im Rahmen einer spektakulären Winner Award Ceremony

in Chicago, USA bekanntgegeben.

Die besten Action und Adventure Sportfotografen aus der ganzen Welt wurden am 28. September in Chicago gefeiert. Der Gesamtsieger, die 11 Kategoriegewinner und

die Top 55 Finalisten wurden im Rahmen eines spektakulären Events enthüllt. Neben den Kategorien Masterpiece by Yodobashi und Playground, war das Gesamtgewinner Bild zum zweiten Mal in Folge vom Deutschen Fotografen Lorenz Holder. Sein stimmungsvolles Bild, das den Athleten Senad Grosic mit seinem BMX auf einer Brücke in Deutschland zeigt, hat die meisten Stimmen der 53-köpfigen internationalen Jury bekommen. Zusätzlich zu seinem Gesamtsieg, konnte Holder auch den Athleten-Award mit nach Hause nehmen.

Die Winner Award Ceremony fand im Art Institute von Chicago statt. Durch den Abend führten die TV-Moderatorin Tina Dixon und der Snowboarder Louie Vito. Der

Event war auch gleichzeitig das 10-jährige Jubiläum des prestigeträchtigen Fotowettbewerbs. Unter den vielen internationalen Gästen aus der Fotografie- und

Sport-Szene waren unter anderem der BMX-Sportler Senad Grosic, Freeskier Johnny Collison und Red Bull Illume Initiator Ulrich Grill. Im Anschluss an die feierliche Zeremonie waren die Bilder im Rahmen des ersten Stops der Red Bull Illume Exhibit Tour auf 2x2m großen Leuchtkästen zu sehen. Die Exhibit Tour ist eine einzigartige Nachtausstellung, die zwei Jahre lang durch die

kulturellen Metropolen und Hauptstädte der Welt touren wird. Die Tour bleibt bis zum 9. Oktober in Chicago und ist frei zugänglich. Um die Bilder

richtig in Szene zu setzen, ist die Ausstellung erst nach Sonnenuntergang zwischen 18:30 Uhr und 22:30 Uhr geöffnet. Nach der zweiwöchigen Ausstellung in Chicago,

reist Red Bull Illume weiter nach Toronto, Kanada, Yonkers, New York und San Francisco, Kalifornien. Weitere Tourstops werden in Kürze auf redbullillume.com

bekanntgegeben.

Die ausgestellten Bilder umfasst die Top 55 Fotos inklusive der 11 Kategorie- Gewinner sowie den Gesamtsieger. Im Anschluss die Kategorie-Gewinner im Einzelnen:

Close Up: Denis Klero, Russland mit seinem schwarz-weiß Bild des Kletterers

Gelmanov und seinen kreideüberzogenen Händen in Fontainbleu, Frankreich.

Energy: Luke Shadbolt, Australien mit einer schwarz-weiß-Aufnahme, die die Kraft

der Natur zeigt. Darauf zu sehen ist der Surfer Renan Faccini auf einer Welle in Rio

de Janeiro, Brasilien.

Enhance: Dean Treml, Neuseeland und sein Foto des Klippenspringers Jonathan

Paredes bei einem Sprung von der 28 Meter hohen Plattform am Dach des

Opernhauses in Kopenhagen. Aufgenommen bei der Red Bull Cliff Diving World

Series 2013.

Lifestyle: Jody MacDonald, Kanada und ihr faszinierendes Bild von ihrem Bruder Ken

MacDonald während einer Abenteuer-Reise auf dem Zug durch die Wüste Sahara.

Masterpiece by Yodobashi: Lorenz Holder, Deutschland mit dem BMX-Sportler

Senad Grosic auf einer Brücke im herbstlichen Gablenz, Deutschland.

New Creativitiy: Ale Di Lullo, Italien und seine originelle Aufnahme von Aaron Chase

und seinem Mountainbike auf der Windschutzscheibe eines New Yorker Taxis.

Playground: Lorenz Holder, Deutschland und einmal mehr BMX-Sportler Senad

Grosic bei einer Fahrt auf einer verrosteten Aussichtsplattform in Senftenberg,

Deutschland.

Sequence by Sony: Daniel Vojtêch, Tschechien und sein Bild der Flying Bulls Piloten

Miroslav Krejci, Jan Rudzinskyi, Stanislav Cejka und Jan Tvrdic in Jaromêř,

Tschechien.

Spirit: Dean Treml, Neuseeland und sein Bild von Kayaker Josh Neilson, der von

seinen Mitstreitern Barnaby Prees, Sam Sutton, Tim Pickering, Ben Brown, Jamie

Sutton und Jaren Seiler nach einer schlechten Landung am Matze’s Drop in

Storulfossen, Norwegen betreut wird.

Wings: Micky Wiswedel, Südafrika und sein Bild vom Kletterer Jamie Smith bei

seinem Kletterversuch einer neuen Route am Tafelberg in Kapstadt

Neu im Jahr 2016 war die Mobile Kategorie. Sie wurde von Vegard Aasen aus

Norwegen mit seiner schwarz-weiß Aufnahme einer Skitour in Hakuba, Japan

gewonnen.

Der Gesamtsieger Lorenz Holder erhielt als Hauptpreis einen €40.000,- Gutschein

von Yodobashi, eine Sony α7R II und eine Sony RX1RM2 mit einem Set an

Objektiven, eine G-Technologoy G-Drive ev RaW SSD und ein Broncolor Siros Kit.

Die 55 Finalisten sowie die 275 Semifinalisten sind auf redbullillume.com und allen

Red Bull Illume Social Media Kanälen zu sehen. Die Top 275 Bilder werden auch im

Red Bull Illume Coffee Table Buch, in limitierter Auflage veröffentlicht. Das Buch

kann auf redbullillumebook.com erworben werden.

Über Red Bull Illume:

Red Bull Illume ist der weltweit größte Wettbewerb für Action und Adventure

Sportfotografie. Die außergewöhnlichsten und kreativsten Bilder der Welt werden

als Kunstwerke präsentiert und bringen der Öffentlichkeit die Welt des Action und

Adventure Sports nahe. Nach 2007, 2010 und 2013 war Red Bull Illume Image

Quest 2016 nun bereits die vierte Auflage. Neu in dieser Ausgabe war die Mobile

Kategorie.

Im Zuge des Red Bull Illume Image Quest 2016 haben 5.645 Fotografen aus 120

Ländern die Rekordzahl von 34.624 Bildern eingereicht. Eine Jury aus 53

Fotoredakteuren hat die 55 Finalisten, 11 Kategoriegewinner sowie den

Gesamtsieger ausgewählt, die am 28. September in Chicago im Rahmen der großen

Red Bull Illume Winner Award Ceremony bekanntgegeben wurden. Der Deutsche

Lorenz Holder hat sich zum zweiten Mal in Folge den Gesamtsieg gesichert. Sein

stimmungsvolles Bild des Athleten Senad Grosic mit seinem BMX auf einer Brücke im

herbstlichen Deutschland hat der Jury am besten gefallen.

Die 55 Finalistenbilder touren ab jetzt bis Mitte 2018 im Rahmen einer einzigartigen

Nachtausstellung durch die Metropolen und Hauptstädte dieser Welt. Die offiziellen

Partner sind der japanische Elektronik-Gigant Sony, der Online-Versandhändler

Yodobashi, G-Technology, Hersteller von externen Speicherlösungen und broncolor,

Marktführer für Blitzgeräte.

