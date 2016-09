Expertise und Erfahrung vom CEWE Einzelhandel werden mit der Produktkompetenz der Consumer-Sparte von Olympus Europa vereint. CEWE, Europas führender Fotofinisher und Olympus arbeiten in Zukunft im Einzelhandelsgeschäft noch enger europaweit zusammen.



Ziel der neuen Partnerschaft ist es, das Einzelhandelsgeschäft von CEWE noch weiter auszubauen. So können Kunden die hochwertigen Imaging-Produkte aus dem Hause Olympus in einem modernen sowie ansprechenden Umfeld von hochqualifiziertem Personal an vielen Standorten präsentiert bekommen. Die rund 150 modernisierten Fotofachgeschäfte der CEWE Retail Gruppe sowie die dazugehörigen, ebenfalls teils neu gestalteten Webshops widmen sich unter anderem strategisch dem Verkauf von Olympus-Equipment, das vor allem im Segment der spiegellosen Kamerasysteme von enormer Bedeutung und Qualität ist. Durch die Kooperation können die beiden Unternehmen ihre jeweiligen Stärken weiter ausbauen und vom Marktzugang sowie der Expertise des jeweils anderen profitieren. Abgestimmte Marketingaktivitäten auf europäischer Ebene werden helfen, die angestrebten Marktziele zu erreichen.



„Die Kooperation von CEWE und Olympus ist richtungsweisend im Fotofachhandel“, so Patrick Berkhouwer, Vorstand der CEWE Stiftung & Co. KGaA. „Fotointeressierte Kunden bevorzugen heute verstärkt Anbieter, die ihnen Spitzenqualität, persönliche Betreuung und Fachwissen bieten. Unsere strategische Partnerschaft zielt genau darauf ab. Wir sind zwei Partner mit sehr fokussierten Geschäftsmodellen, die unabhängig voneinander sind, sich aber über eine enge Kooperation in ihrem Leistungsangebot für Fotofreunde optimal ergänzen.“ Patrick Berkhouwer betont: „Das ist eine Win-Win-Situation“. Er freut sich, dass mit Olympus ein weiterer Partner gefunden wurde, dessen Qualitätsprodukte den Kunden im CEWE Retail in die Lage versetzen, wunderbare Fotos für ein CEWE Produkt wie z. B. ein CEWE FOTOBUCH oder CEWE WANDBILD zu erstellen. „Wir sind davon überzeugt, dass wir damit einen echten Mehrwert bieten.“, ergänzt Berkhouwer.



Über Olympus Europa, Kooperationspartner von CEWE

Olympus Europa ist die Zentrale für die Region Europa, den Mittleren Osten und Afrika (EMEA) des japanischen Olympus-Konzerns. Als weltweit führender Hersteller optischer und digitaler Präzisionstechnologie entwickelt und vermarktet Olympus innovative Medizintechnik, Digitalkameras sowie Mikroskope und industrielle Inspektionssysteme. Die preisgekrönten Produkte sind unersetzlich in der Diagnose, Prävention und Heilung von Krankheiten, sie unterstützen Forschung und Entwicklung und erfassen die Vielfalt des Lebens in den unterschiedlichsten Facetten. In den Händen der Kunden machen die Hightech-Produkte von Olympus das Leben der Menschen gesünder, sicherer und erfüllter.



