Mit zahlreichen Fotofreunden gemeinsam die Fotografie feiern: Top-besetzte Workshops laden während des Oberstdorfer Fotogipfels 2019 (26. bis 30. Juni) alle Foto-Begeisterten dazu ein, das eigene Knowhow unter Anleitung von erfolgreichen Foto-Profis zu erweitern und gemeinsam neue kreative Wege zu gehen. Und jeden Tag werden die besten Workshop-Bilder ausgezeichnet und prämiert. Alle Informationen rund um die Workshops während des Oberstdorfer Fotogipfels inklusive Anmeldungen unter www.fotogipfel-oberstdorf.de/workshops.

Neben hochkarätigen Ausstellungen rund um das diesjährige Festival-Motto „Mode“, spannenden Foto-Events, interessanten Live-Shows, informativen Ständen, lebhaften Diskussionsrunden und fachsimpelndem Get-together sind es vor allem die hochkarätigen Workshops, die den Oberstdorfer Fotogipfel jedes Jahr prägen. Denn in der einmaligen Landschaft von Deutschlands südlichster Gemeinde entwickelt sich die Kreativität jeder Teilnehmerin und jedes Teilnehmers im wahrsten Sinne „in höchste Höhen“. Kompetentes Fachwissen und menschliche Nähe der Referentinnen und Referenten, die inspirierende Umgebung des Fotogipfels und die eigene fotografische Weiterbildung – das sind die wichtigsten Faktoren für den Erfolg des Oberstdorfer Workshop-Programms. Wer keine eigene Kamera hat oder mal was Neues ausprobieren will: Olympus und Canon bieten an allen Tagen des Obersdorfer Fotogipfels (26. bis 30. Juni) einen kostenlosen Leihservice.

Wie inszeniere ich spannende Fashion-Aufnahmen? Welches Licht nutze ich? Wie kombiniere ich Tages- und Kunstlicht? Im spannenden Kontrast zwischen „Mode und Berge“ geht es Workshopleiter Alexander Heinrichs vor allem um den perfekten Einsatz von Licht und wie man gezielt Lichtstimmungen schafft. Das verspricht gemeinsam mit zwei Modellen und begeisterten Teilnehmerinnen und Teilnehmer aufsehenerregende Bilder. Und Sie können gewinnen! Um das Gelernte gleich anwenden zu können, haben Sie in diesem Seminar die Chance auf eine Jahreslizenz für das Adobe Creative Cloud Foto-Abo mit 1 TB Speicher, inkl. Adobe Lightroom CC und Photoshop CC.

Der bekannte Werbefotograf Eberhard Schuy wird in diesem Jahr erstmalig unter dem Motto „Still-Life with People“ einen Foto-Workshop mit Models anbieten: In Kooperation mit der US-amerikanischen Modemarke Eddie Bauer fotografieren die Teilnehmerinnen und Teilnehmer einen ganzen Tag lang professionell inszenierte Shootings. Da lernt man nicht nur ungemein viel, sondern die besten Bilder kommen ins „Lookbook“.

Zwei Olympus-Workshops von Fashion-Profi Emiliano Leonardi drehen sich um das diesjährige Festival-Thema „Mode“. In Out of Focus porträtieren die Workshop-Teilnehmer ein Topmodel mit Hilfe verschiedener Masken und gestalten mit Available Light ungewöhnliche Modefotos an besonders reizvollen Orten in Oberstdorf. Im Workshop Splash! inszeniert der Fashion-Profi zusammen mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmer die Models in extravaganter Bademode am und im Wasser. Leonardi zeigt dabei alle Tricks, wie man für Magazine starke Titelgeschichten fotografiert.

Mit Stativ und ganz viel Knowhow: Langzeitbelichtung, Makro, HDR und Blitz in der Breitachklamm, das bedeutet starke Aufnahmen (nicht nur) von wildem Wasser in tosender Schlucht. Workshopleiterin Petra Selbertinger zeigt, wie man das beeindruckende Naturschauspiel perfekt gestaltet und in faszinierende Bilder umsetzt. Nach dem Fotografieren in der Klamm werden die Ergebnisse gemeinsam gesichtet, bearbeitet und hochwertig im Canon Print-Center ausgedruckt.

Wie man Meisterfotos macht, Streetphotography, Multicopter, Faszination Lichtmalerei, Drohnenfotografie, Hochkontrast-Schwarzweißfotografie, Grundlagen des Videofilmens mit DSLR und Systemkameras, Natur-, Tier- und Landschaftsfotografie, sowie Foto-Make up Kurse, Brautmodenfotografie und CEWE iPhonefotografie: Auch die weiteren Themen des Workshop-Programms im Rahmen des Oberstdorfer Fotogipfels 2019 lassen keine Wünsche offen. Wer sich jetzt noch schnell anmeldet, sichert sich einen der begehrten Plätze und wird Teil eines außergewöhnlichen Foto-Events in der prachtvollen Kulisse des einmaligen Bergpanoramas rund um die südlichste Gemeinde Deutschlands.

Alle ganztägigen Foto-Erlebnis-Workshops kosten 149 Euro pro Person.