Mit Werken aus der Serie „Iconication“ des berühmten Portraitfotografen Anatol Kotte wird die 22. Leica Galerie am 17. Mai 2019 in Konstanz feierlich eröffnet.

Mit der Vernissage von „Iconication“ des legendären Portraitfotografen Anatol Kotte eröffnet am 17. Mai 2019 die Leica Galerie Konstanz ihre Pforten. Hier erwarten Besucher künftig beeindruckende Ausstellungen namhafter, internationaler Fotografen.

Anatol Kotte geht mit seinen Werken aus der Serie „Iconication“ zwei essentiellen Fragen nach: Was macht ein Bild zu einer Ikone und wie macht ein Bild aus Menschen Ikonen? Kaum jemand kennt die Antworten besser als Kotte, dessen Portraits von Politikern und Politikerinnen, berühmten Schauspielern oder Musikerinnen regelmäßig in den wichtigsten Magazinen der Welt erscheinen. Mit dem Buch und der Ausstellung „Iconication“ hat der Fotograf jüngst die für ihn wichtigsten Bilder aus drei Jahrzehnten vorgelegt. Nachdem die Ausstellung zuletzt im Auswärtigen Amt in Warschau gezeigt wurde, macht nun ein Extrakt der Schau Halt am Bodensee in der Leica Galerie Konstanz auf dem neu entstandenen Gelände des LichtBildHofs.

Drei Jahre währte der Entstehungsprozess von „Iconication“: Darunter Portraits von Angela Merkel, Helmut Schmidt, Geraldine Chaplin sowie Miss Piggy, dem berühmtesten Schwein der Welt. Gerade Miss Piggys Bild treffe das, was er mit „Iconication“ meine, so der Künstler: „Das Wort beschreibt nicht nur den Inhalt des Buches, sondern auch wie ich fotografiere.“

Kotte kommt Prominenten in seinen Bildern unglaublich nahe. Doch „wenn du die besten Linsen der Welt hast, willst du auch nah ran“, sagt er fast entschuldigend. Die Portraitierten protestieren nicht selten: "Das ist jetzt aber nah genug!" Ein solcher Satz von Angela Merkel ist eine Herausforderung und auch Kotte muss sich sputen. 120 Sekunden hatte sie ihm beim letzten Shooting zugestanden. 180 wurden schließlich daraus. Aber auch das ist natürlich sehr wenig für ein besonderes Bild, das die weltberühmte deutsche Kanzlerin ganz anders zeigt als man sie kennt. Ein Bild, das hinter die Fassade blicken lässt, hinter das bekannte PR-Gesicht. Für solche Bilder müsse er, sagt Kotte, oft erahnen, wie das Gegenüber getaktet ist, und dann asynchron auslösen – es gehe immer um die „Hundertstelsekunde vor dem offiziellen Bild“, die er erwischen müsse.

Die Eröffnungsausstellung „Iconication“ wird am 17. Mai um 18.00 Uhr feierlich in Anwesenheit des Fotografen, Anatol Kotte, eröffnet und ist bis zum 17. August in der Leica Galerie Konstanz (Gerichtsgasse 9a, 78462 Konstanz) zu sehen.

Am 18. Mai um 14.00 Uhr führt Anatol Kotte durch die Ausstellung. Der Eintritt ist frei.Zeitgleich mit der Galerie werden ebenfalls der neue Leica Store sowie das Fotostudio Flashfactory am selben Ort eröffnet.

Öffnungszeiten Leica Store und Leica Galerie: Mo. - Fr. 10.00 - 18.00 Uhr, Sa. 9.30 - 14.00 Uhr. Weitere Informationen unter www.www.leica-galerie-konstanz.de