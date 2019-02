Erneut bietet die Deutsche Gesellschaft für Photographie (DGPh) den Hochschulen im Rahmen der Internationalen Photoszene 2019 in Köln ein Forum zur Präsentation.

Am 10. und 11. Mai wird eine Bildprojektion mit mehreren Beamern im Museum für Angewandte Kunst Köln (MAKK) studentische Photopositionen ausgewählter internationaler Hochschulen zeigen. Alle Hochschulen mit einem Angebot in der Photographie sind eingeladen, ihre Arbeiten einzureichen.

Das Format der simultanen Projektion soll den von einer Jury ausgewählten Hochschulen die Gelegenheit bieten, repräsentative Photos von ihren Studierenden einer breiten Öffentlichkeit vorzustellen.



In einer dichten Auswahl bekommen photobegeisterte Besucher so erste Eindrücke über Bildsprachen, Schwerpunkte und Positionen der ausgewählten 18 Photoschulen. Die Photos werden am 10. und 11. Mai in einem Loop während der gesamten Öffnungszeit des Museums präsentiert - für alle Interessierte frei zugänglich.

Neben dem Vorstand der Sektion Bildung Dr. Sandra Abend, Berti Kamps und Jan Schmolling, gehören der Jury die Vorstandsmitglieder der Sektion Bild Bettina Flitner, Christoph Bangert und Manfred Linke an.

Die Bewerbung erfolgt ausschließlich online unter:

https://www.dgph.de/sektionen/bildung/informationen



Einsendeschluss ist der 15. März 2019.