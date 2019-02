Mit dem neuen Titel „Create the unseen“ spiegelt das Business Forum Imaging Cologne 2019 vom 6. bis 7. März 2019 die Ergebnisse der photokina 2018 wieder und zeigt neue Potentiale für die Zukunft auf, denn neuartige Aufnahmegeräte machen es möglich, dass bislang Unsichtbare festzuhalten und künstliche Intelligenz identifiziert Motive, weist neue Wege durch die Bilderflut und ermöglicht die Gestaltung faszinierender Bilderwelten, die mit anderen Medien kombiniert werden können.

Die allgegenwärtige Vernetzung macht es möglich, diese Ergebnisse in Echtzeit mit anderen zu teilen, in hochwertige physische und digitale Bildprodukte zu verwandeln und mit Hilfe von Virtual, Mixed und Augmented Reality in neue Dimensionen visueller Kommunikation vorzustoßen.

Erfahren Sie als Fachhändler, Bilddienstleister, Fotograf, Videoproduzent oder Hersteller auf dem Business Forum Imaging, wie Ihre Branche und damit auch Sie von diesen dynamischen Entwicklungen profitieren können.

Melden Sie sich jetzt gleich zum photokina Trendkongress an und verschaffen Sie sich einen Informationsvorsprung vor Ihren Wettbewerbern. Aussteller der photokina 2018, Mitglieder des Photoindustrie-Verbandes, Kunden der GfK sowie Mitglieder von Ringfoto erhalten attraktive Ermäßigungen: http://www.bfi-photokina.de/Redaktionell/bfi/downloads/pdf/BFI2019_Anmeldung_D.pdf