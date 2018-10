Im Rahmen des diesjährigen „Internationalen Naturfotofestival Lünen“ (26.-28.10.2018) sponsert Canon die Auszeichnung des Gesamtsiegers des Wettbewerbs „GDT Europäischer Naturfotograf des Jahres 2018“. Die Gesellschaft Deutscher Tierfotografen (GDT) ist jedes Jahr Treffpunkt für mehrere Tausend professionelle Natur- und Tierfotografen aus ganz Europa.

Canon ist am 27. und 28.10. 2018 vor Ort und präsentiert Neuheiten aus dem Kamera- und Objektivbereich, darunter die kürzlich vorgestellte EOS R, die erste spiegellose Vollformatkamera von Canon sowie die neuen EF 400mm f/2.8L IS III USM und EF 600mm f/4.0L IS III USM – die weltweit leichtesten Super-Teleobjektive ihrer Art1.

Canon Produktexperten halten auf der Fotomarkt-Showbühne am Samstag (27.10.2018, 13.00 bis 13.50 Uhr) und Sonntag (28.10.2018, 13.00 bis 13.50 Uhr) jeweils einen Vortrag zu den Neuheiten und ihrem Einsatzgebiet in der Naturfotografie.

Neben dem Messestand, der Möglichkeit, die Neuheiten auszuprobieren, und Vorträgen steuert Canon einen kostenlosen Clean & Check Service bei. Eine Anmeldung vorab ist hierfür nicht erforderlich.

Die feierliche Siegerehrung der Gewinner der Wettbewerbe „GDT Europäischer Naturfotograf des Jahres 2018” und „Fritz Pölking Preis 2018“ findet am Freitag, 26.10.2018 von 18.00 Uhr bis 19.15 Uhr im Theater statt (Eintritt frei).

Weitere Infos unter: https://www.gdtfoto.de/