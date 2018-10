Das Canon PRO FORUM geht in die dritte Runde: Am 15. November sind Porträt- und Hochzeits-Fotografen, die sich und ihr Unternehmen weiterentwickeln wollen, nach Krefeld eingeladen. Neben spannenden Vorträgen von Fotografen und Business-Experten erwartet die Gäste unter anderem ein Live-Shooting mit Felix Rachor, ein interaktiver Druckteil mit FineArt-Experte Hermann Will sowie ein kostenloser Clean and Check. Interessenten können sich ab sofort online anmelden.

Von Profis für Profis

Zahlreiche namhafte Referenten geben auch beim 3. Canon PRO FORUM in Deutschland ihr Know-how an die Teilnehmer weiter. Auch in diesem Jahr erhalten die Gäste Experten-Antworten auf ihre Business-, Marketing- und Rechtsfragen. bpp-Fotograf Frank Luger vermittelt, wie man sein Business effektiv organisiert und eine tragfähige Existenz aufbaut. Die bekannten Hochzeitsfotografen Julia & Gil geben in ihrem Vortrag wertvolle Tipps, wie sich Fotografen ein stimmiges Branding aufbauen können. Dr. Martina Mettner referiert zum Thema „Ihr Preis spielt keine Rolle“. Die Beraterin zeigt Schritte auf, mit denen Hochzeits- und Porträtfotografen ihr Business nachhaltig verbessern können. FineArt-Experte Hermann Will beschreibt, weshalb Prints auch heute unverzichtbar sind und wie man sich mit minimalem Aufwand einen großen persönlichen Vorsprung in der Kundenbindung schaffen kann. Rechtsanwalt Tim Hoesmann vom CentralVerband der Berufsfotografen erläutert in seinem Vortrag, auf welche Regeln Fotografen beim Datenschutz achten müssen. Wie der bekannte Porträtfotograf Felix Rachor neue Energie schöpft, mit positiver Einstellung ein neues Konzept gestaltet und es anschließend auch umsetzt, erfahren die Gäste in einem Vortrag zum Thema Unternehmenskonzepte.

„Die People-Fotografie, als eine der beliebtesten Segmente der professionellen Fotografie, bietet große Potentiale. Sie befindet sich aber auch in einem intensiven Wandel. Deshalb wollen wir mit dem dritten Canon PRO FORUM Porträt- und Hochzeitsfotografen mit Inhalten unterstützen, die ihnen helfen sollen, auch zukünftig mit der Fotografie erfolgreich zu sein“, erläutert Florian Kussmann, Marketing Specialist bei Canon Deutschland.

Viele Highlights beim 3. Canon PRO FORUM

Die dritte Ausgabe der Veranstaltungsreihe findet am Donnerstag, 15. November, von 9:00 bis 18:30 Uhr in der Canon Hauptverwaltung in Krefeld statt. Neben der Expertise ausgewiesener Spitzenreferenten erleben die Teilnehmer auf dem Canon PRO FORUM außerdem ein inspirierendes Showshooting mit Felix Rachor. Selbstverständlich stehen den Gästen zahlreiche Fachleute von Canon für die Beantwortung von Fragen zur Verfügung. Beim kostenlosen Clean and Check überprüfen Experten die Kameras der Gäste. Das neue spiegellose Vollformat-System EOS R kann vor Ort bei einem Touch and Try getestet werden.

FineArt-Spezialist Hermann Will bietet die Möglichkeit, eigene Motive an einer Printstation auszudrucken. Ebenfalls wieder mit dabei sind die beliebten Portfoliosichtungen. Teilnehmer können sich hier ein wertvolles Feedback der Profis einholen und sich von den Experten vor Ort individuell beraten lassen.

Teilnehmer haben wieder die Möglichkeit, sich bequem von und zum Düsseldorfer Flughafen und Hauptbahnhof fahren zu lassen. Ein Shuttle steht vor und nach der Veranstaltung bereit.

Rabatt für CPS-Mitglieder

Tickets sind ab sofort unter canon.de/canonPROForum zum Preis von 179 Euro inklusive Verpflegung erhältlich (CPS-Mitglieder erhalten einen Rabatt und zahlen nur 149 Euro). Da die Teilnehmerplätze limitiert sind, empfiehlt sich eine zeitnahe Anmeldung.

Anmeldungen und weitere Infos ab sofort unter www.canon.de/canonPROForum