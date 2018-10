Die Webinare für Neu- und Quereinsteiger in den Fotofachhandel sind angelaufen: Kamerafunktionen sowie fotografische und digitale Grundlagen wurden schon unterrichtet; es folgen noch Kamerasysteme und Objektivtypen sowie ein abschließendes Checkmodul zur Überprüfung der Lerninhalte.

Der Unterricht im virtuellen Klassenzimmer kommt bei den Teilnehmenden gut an: „Das ist ja total abwechslungsreich und wird gar nicht langweilig", so ein Feedback. Und dass der Unterricht auch in dieser Form sehr anschaulich vermittelt werde. Daher sind für 2019 weitere Schulungen geplant – sowohl die o.g. Grundlagen als auch Aufbaumodule. Interessenten können sich, auch bei Rückfragen generell, beim Dozenten Michael Nagel melden unter der Mailadresse

Die Termine für 2019 werden noch dieses Jahr bekannt gegeben. Mehr Infos unter www.photomedienforum.de/webinare-fuer-den-fotohandel