Weltleitmesse des Imaging zeigt Innovationen und Potenziale

Veränderte Marktumfelder und Kundenbedürfnisse bewegen derzeit die Imagingbranche und damit auch die photokina. Die Weltleitmesse für Imaging öffnet vom 26.-29. September ihre Tore auf dem Deutzer Messegelände und die Welt schaut gespannt nach Köln. Denn die Traditionsveranstaltung steht vor einem Generationswechsel: Die Kernbereiche wurden um neue Themen und Produktschwerpunkte erweitert. Mobile Bildkommunikation, die digitale Verarbeitung von Bildern und das bewegte Bild nehmen mehr Raum ein. Im Vordergrund des umfangreichen Eventprogramms und an den Ausstellerständen steht mehr denn je das Produkterlebnis.

Aus den Veränderungen im Markt resultierte 2017 eine umfangreiche Neuausrichtung der photokina. Bereits 2016 hatte die photokina ein „Make-over“ erhalten: Neue Farben, ein neuer Look, ein frischeres Auftreten, um die photokina attraktiver auch für die Kunden der Zukunft zu machen. Tatsächlich konnte der Anteil der jüngeren Besucher damit deutlich gesteigert werden. Mit neuen Themen, neuem Turnus und neuem Termin ab 2019 wird die photokina der in allen Alters- und Zielgruppen weiterhin ungebrochenen Begeisterung an der Foto- und Videografie zukünftig eine noch marktgerechtere Messeheimat bieten. So bleibt sie relevant als Innovations-, Kommunikations- und Businessplattform für eine Branche, der sich derzeit riesige Potenziale bieten.

Neue und alte Bekannte

812 Aussteller aus 66 Ländern werden auf der photokina 2018 vertreten sein, darunter Branchengrößen wie Canon, Cewe, DJI, Epson, Fujifilm, GoPro, Hasselblad, Hewlett Packard, Kodak, Leica, Nikon, Olympus, Panasonic, Ricoh, Rollei, Sigma, Sony, Tamron und Vitec/Manfrotto. Zusätzlich konnten wichtige Player aus den neuen Ziel-Segmenten gewonnen werden, wie etwa der Smartphone-Konzern Huawei und der Audioequipment-Anbieter Sennheiser. Die Bruttoausstellungsfläche der fünf Hallen beträgt 105.000 Quadratmeter. Aufgeteilt sind sie nach Themenbereichen, um den Besuchern die Orientierung zu erleichtern und den Messebesuch möglichst effizient zu gestalten.

Eine vollständige Ausstellerliste sowie die Presseinformationen unserer Aussteller finden Sie in unserer Ausstellersuche.

Imaging der Zukunft

Den Generationensprung vollzieht bereits das photokina Imaging Lab in der Halle 5.1. Die Innovationsplattform zeigt, was mit Imagingtechnologien zukünftig möglich sein könnte. Etablierte Unternehmen, Start-Ups und Forschungseinrichtungen präsentieren und diskutieren Herausforderungen und Lösungsansätze. Die Schirmherrschaft hat NRW-Wirtschaftsminister Prof. Dr. Andreas Pinkwart übernommen.

Zu den Gästen auf der Bühne des Imaging Lab zählen neben Brigitte Zypries (ehem. Bundeswirtschaftsministerin) auch auch hochrangige Unternehmensvertreter der Firmen Canon, Cewe, di support, Huawei, Kodak und Skylum. Interaktiv wird es beim „Start-up Scouting“ mit Tim Vogelsang (Octorank Innovation), dem Workshop “Business Model Canvas für Start-ups” mit Daniel Bartel (MAK3it) oder der Codingschule für Kids. Magie einer neuen Generation zeigt iPad-Zauberer Simon Pierro am letzten Messetag.

Inspiration und Erlebnis

Im Rahmen eines umfangreichen Eventprogramms kommen dem Produkterlebnis, Wissensaustausch und Inspiration weiterhin eine wichtige Rolle zu. Ein Eventhighlight ist dabei der Olympus Perspective Playground in Halle 1. Auf über 2.000 Quadratmetern werden Foto- und Kunstfans fotografisch auch nach Messeschluss noch neue Welten entdecken können. Auf der Communities Stage, der Professionals Stage, der Motion Stage und im Händlerforum Retailing Unlimited Lounge werden Workshops und Vorträge für alle Zielgruppen angeboten.

Auch auf eindrucksvolle Bilderausstellungen dürfen die Besucher sich freuen: Tim Flachs „In Gefahr – bedrohte Tiere im Porträt“, der „Atlas of Humanity“, die United Nations Ausstellung „People on the Move“, der „Deutsche Jugendfotopreis 2018“, der „New Talent Award“ von Canon und ProfiFoto sowie „Der Neue BFF-Förderpreis“ sind nur einige herausragende Beispiele für künstlerischen Anspruch und die Verkörperung des Zeitgeistes.

Alle Events und Ausstellungen finden Sie in unserer Eventdatenbank.