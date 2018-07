Für außergewöhnliche Persönlichkeiten hat Regisseurin Lisa Immordino Vreeland ein besonderes Auge. Während die Filmemacherin ihren letzten Dokumentarfilm der Ausnahmekünstlerin Peggy Guggenheim widmete, wirft sie in LOVE, CECIL nun einen intimen Blick auf das Multitalent Sir Cecil Beaton – und damit auf einen der brillantesten Künstler des 20. Jahrhunderts. Als Fotograf lichtete er u.a. Audrey Hepburn und Marilyn Monroe ab. Greta Garbo gehörte zu seinen engsten Vertrauten. Für sein Szenenbild in MY FAIR LADY wurde Beaton mit dem Oscar® ausgezeichnet. Vom britischen Königshaus wurde er geadelt und sein kreatives Schaffen prägte Generationen.

Die faszinierende Dokumentation LOVE, CECIL über den schillernden Künstler startet am 12. Juli in den Kinos.

Den Trailer können Sie sich hier ansehen: https://www.youtube.com/watch?v=CEJY5RSvtfA





LOVE, CECIL

Regie: Lisa Immordino Vreeland, mit: Cecil Beaton, Hamish Bowles, Leslie Caron u.v.m.

KINOSTART: 12. Juli 2018



Zum Inhalt:

Faszinierender Dandy und Jahrhundertfotograf: Cecil Beaton (1904 – 1980) ist eine der schillerndsten Persönlichkeiten des 20. Jahrhunderts, der seiner Zeit weit voraus war. Ob als Fotograf für die VOGUE oder den britischen Hof, Kostümdesigner oder Innenarchitekt: Beaton war ein absolutes Multitalent und faszinierte diesseits und jenseits des Atlantiks die oberen Zehntausend. Er kleidete Audrey Hepburn ein, porträtierte Marilyn Monroe, Greta Garbo gehörte mit zu seinem engsten Umfeld … Sein künstlerisches Schaffen prägte Generationen und inspiriert noch heute.

Regisseurin Lisa Immordino Vreeland, zuletzt erfolgreich mit ihrem Dokumentarfilm „Peggy Guggenheim“, komponiert aus exklusiven Filmausschnitten, und teilweise unveröffentlichten Fotografien, Zeichnungen, Briefen und Zeitzeugenberichten ein ausdruckstarkes, intimes Porträt über einen der faszinierendsten Künstler des letzten Jahrhunderts.

Wir verlosen anlässlich des Kinostarts von Love, Cecil ein Gewinnpaket bestehend aus dem schönen Filmplakat und einer hochwertigen Beaton-Monographie vom Schirmer/Mosel Verlag. Schreiben Sie eine Mail mit dem Betreff "Love, Cecil" und Ihrem Namen und Ihrer Anschrift an Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! . Einsendeschluss ist der 22. Juli.