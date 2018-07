Der Photoindustrie-Verband (PIV) hat die Anmeldephase zum zweiten PIV Startup Day eröffnet. Auf der PIV-Website können sich interessierte Startups informieren und bis zum 25. August 2018 online bewerben.

Anschließend sucht eine Jury, bestehend aus namhaften Branchen- und Medienvertretern, zehn Finalisten aus. Diese präsentieren am 27. September 2018 auf der photokina in Köln, der Weltleitmesse für Imaging, in einem 10-Minuten Slot ihre Geschäftsidee vor Fachbesuchern, potenziellen Investoren und Kooperationspartnern sowie Medienvertretern.

Bewertet werden der Innovationsgrad, die Markt- und Wachstumschancen sowie die Umsetzung der Geschäftsidee. Anschließend kürt die Jury die Gewinner.

„Nach dem großen Ideenreichtum vom Vorjahr freuen wir uns darauf, neue Lösungsansätze kennenzulernen und den Startups gleichzeitig die Chance auf wertvolle Kontakte zu bieten. Sowohl der Pitch als auch die Location, nämlich das Imaging Lab auf der photokina 2018, stehen für die Grundpfeiler unseres Verbandes (Insights, Interaction, Inspiration und Impulse) mit denen der PIV die Zukunft der Branche aktiv mitgestaltet.“, erklärt Christian Müller-Rieker, Geschäftsführer Photoindustrie-Verband e. V. (PIV).

Die drei Erstplatzierten erwarten attraktive Preise. Der Erstplatzierte erhält zudem den mit 2.500 Euro dotierten PIV Startup Award. Aber auch die übrigen Teilnehmer können von der hohen medialen Aufmerksamkeit und den zahlreichen Networking-Optionen mit potentiellen Investoren sowie Kooperationspartnern profitieren.

Weitere Informationen finden Sie unter https://www.piv-imaging.com/PIV-Startup-Day