entführen uns in die tiefste See und verzaubern uns mit großartigen Unterwasserbildern. Vielleicht zeigen Sie uns ja ob es tatsächlich Meerjungfrauen gibt.

Mountainbike, Motorrad, Zelt, unter Wasser... das alles hatten wir schon. Patrick Ludolph entführt uns in den Alltag auf einem Containerschiff und zeigt beeindruckende Bilder nicht nur vom Alltag an Board.

The Landscape Project - Fabio Antennae

Der Züricher verbringt einen Großteil seiner Zeit in den Schweizer Bergen und an den schönsten Fleckchen der Welt. Er wird uns wie kein anderer die Alpine Schönheit in atemberaubenden Fotos zeigen.

Einige seiner Bilder könnt ihr schon in unserem Blog sehen