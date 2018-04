Fotoausstellung Tom Jacobi – „Into the Light“

Nach dem Erfolgsband „Grey Matter(s)“ präsentiert Tom Jacobi einen neuen Werkkreis unter dem Titel „Into the Light“ mit einer gleichnamigen Ausstellung zum Umweltfotofestival in Zingst. Es sind archaische Landschaften, in denen die Zeit still zu stehen scheint. Die Fotografien sind vom Licht erfüllt – entstanden auf einer Reise rund um den Globus. Die Ausstellung wird über das Umweltfotofestival »horizonte zingst« hinaus bis zum 15.08.2018 im Max Hünten Haus in Zingst zu sehen sein.

Das ist die Perspektive des Künstlers: „Als die Gestalt des Zweibeiners im Zwielicht vorgeschichtlichen Dunkels auftauchte, strebte sie dem Licht entgegen. Die Reinheit gleißender Helligkeit und die Symbolik der Farbe Weiß hat für die Menschen seit jeher magische Anziehungskraft.“ Tom Jacobi wendet das alte Wissen um die Magie der Farbe Weiß auf seine Landschaftsfotos an, für die er sieben Kontinente bereist hat.

„Gott sprach: Es werde Licht“, so die Bibel. Bei den alten Ägyptern war Weiß die Farbe der Freude. „Ein Kind der weißen Henne“ bezeichneten die Römer jemanden, der immer Glück hatte. Im Buddhismus ist die weiße Lotusblüte Symbol der Erleuchtung. Der Papst, als oberster Hirte, trägt Weiß. Weiß ist das Gegenteil von Schwarz, dem Nichts, dem Chaos, das auf ordnende Gestaltung wartet durch das Licht. Der Mensch braucht Weiß, die hellste aller Farben, zum Überleben, sie gibt ihm Halt in einer haltlosen Welt. Mit dem Verständnis um die Macht der Farbe Weiß fotografierte Tom Jacobi Landschaften, die so eine zeitlose Dimension symbolisieren.

Die Ausstellung im east Hotel wird mit deren freundlicher Unterstützung vom 12.04.-19.09.2018 in Hamburg präsentiert.

Way to Go ©Tom Jacobi