Das Photoszene-Festival findet erneut 2018 parallel zur internationalen Fotofachmesse photokina im September in Köln statt. Die Photoszene freut sich auf viele hochkarätige Fotografieausstellungen u.a. im Museum Ludwig, in der Photographischen Sammlung / SK Stiftung Kultur, im Forum für Fotografie, in der Galerie Parrotta Contemporary Art, in den Kunsträumen der Michael Horbach Stiftung, im CityPavillon an der Antoniterkirche, in der Christuskirche, in der Kartäuserkirche und in zahlreichen weiteren Galerien und Kunsträumen der Stadt, sowie eine spannende Festivalwoche mit Vorträgen, Workshops, Artist Talks, der legendären Photographer’s Night, dem Portfolio Review SICHTBAR, Photoszene KIDS und der Jungen Photoszene. Im Museum für Angewandte Kunst Köln zelebrieren wir erneut das Fotobuch: Die diesjährigen Gäste sind der Dummy Award und der renommierte Photobook Award aus Kassel!

Notieren Sie sich jetzt schon die Festivalwoche vom 21.-30. September! Das detaillierte Programm mit vielen Highlights wird im Sommer online gehen!

Anmeldestart 1. März

Ab dem 1. März 2018 können sich alle Interessenten mit ihren Ausstellungen online über die Website der Photoszene anmelden. Alle Termine und Details unter: www.photoszene.de

Fritz und die Zukunft der Fotografie

Zum Photoszene-Festival wird die vierte Ausgabe des Magazins L. Fritz erscheinen. Das Schwerpunktthema von L. Fritz #4 wird "Die Zukunft der Fotografie" sein. Ausgehend vom rasanten Wandel, den das Medium in den letzten zwei Jahrzehnten durchlebt hat, fragt L. Fritz nach den Gründen und den genauen Auswirkungen und wagt dabei einen Blick nach vorne. In Interviews, Essays und Berichten werden Vertreter der photokina und des Photoindustrie-Verbandes, Künstler, Galeristen und Medienleute zu Wort kommen. Dabei stehen Aussagen teilweise sehr konträr zueinander. Anhand von Portfolios wird L.Fritz dem auf die Spur gehen und die Ausstellungen des Festivals miteinbeziehen.