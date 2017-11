Seit vielen Jahren engagiert sich Olympus bereits bei Fotofestivals. Des Weiteren bestehen Partnerschaften mit Museen und Ausstellungshäusern wie beispielweise den Deichtorhallen Hamburg, dem Fotografie Forum Frankfurt und dem Amsterdamer FOAM. Seit Einführung der OM-D E-M1 Mark II hat Olympus sein Engagement auf die Verbände ausgeweitet – immer mit dem Ziel, Fotografie erlebbar zu machen und zu fördern. Die Gesellschaft Deutscher Tierfotografen (GDT) e. V. ist für Olympus ein weiterer wichtiger Partner, denn der Verband steht nicht nur für Naturfotografie auf höchstem Niveau, sondern auch für den Naturschutz. Dazu kommt, dass gerade Naturfotografen auf eine robuste Ausrüstung angewiesen sind. Hier freut sich das Unternehmen auf einen regen Austausch mit den Mitgliedern.

Olaf Kreuter | OLYMPUS

„Die GDT ist für uns eine tolle Plattform, um mit unserer Zielgruppe in Kontakt zu treten. Unsere Natur ist einzigartig, wie die Mitglieder der GDT jeden Tag aufs Neue beweisen und sie muss geschützt werden. Wir freuen uns, dass wir nun Teil dieser Idee sind. Und natürlich auch auf den Austausch mit den Fotografen der GDT, der Ansätze für gemeinsame Projekte liefern wird und sicher auch interessante Impulse in Bezug auf die Weiterentwicklung unserer Kamerasysteme“, so Olaf Kreuter, Leitung Consumer Marketing, Deutschland und Österreich, Consumer Products, OLYMPUS DEUTSCHLAND GmbH.

Stephan Fürnrohr | Präsident der GDT

„Wir freuen uns über unseren ersten Premiumpartner und natürlich die Möglichkeit, gemeinsam Projekte realisieren zu können. Das Engagement für die Fotografie und die Umwelt liegen uns sehr am Herzen. Für uns ist es wichtig, in dieser schnelllebigen Schnappschusszeit Impulse zu setzen, mit einzigartigen Naturaufnahmen, die hoffentlich länger als ein paar Sekunden begeistern“, so Stephan Fürnrohr, Präsident der Gesellschaft Deutscher Tierfotografen (GDT) e. V.