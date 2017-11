In vielen Fotostudios gibt es diverse nahezu historische Blitzgeräte. Oft werden diese sogar noch verwendet. Vom 01. November bis 31. Dezember 2017 unterstützt Hensel interessierte Kunden dabei, diese alten Schätzchen gegen aktuelle Technik einzutauschen.

In den letzten Jahren haben sich die Ansprüche an professionelle Blitztechnik sehr stark verändert:

Statt möglichst leistungsstarker Geräte für den stationären Einsatz mit relativ langsamer Blitzfolge und langen Leuchtzeiten, werden heutzutage oft kleinere, leichtere Geräte für dynamische Aufnahmen benötigt. Gerne auch mit Komfortfunktionen wie einer integrierten Funksynchronisation und Funk- bzw. WiFi-Fernbedienung. Zudem ist die Standfestigkeit bei Dauereinsatz wichtig, da mittlerweile mehr Aufnahmen in immer kürzerer Zeit entstehen.

Die aktuellen Hensel Blitzgeräte bieten das, was heute besonders gefragt ist: Beste Performance, höchste Zuverlässigkeit, kompakte Abmessungen und einfache Bedienung. Sie erfüllen die Ansprüche moderner Fotografen – Heute und in Zukunft und sie werden ihren Besitzern erneut über viele Jahre dabei helfen, hervorragende Fotos zu machen.

Hensel rechnet beim Kauf eines neuen Hensel Integra Plus Kompaktblitzgerätes für ein in Zahlung gegebenes Kompaktblitzgerät € 150,- inkl. 19% MwSt. (126,05 netto) und beim Kauf eines neuen Hensel Expert D Blitzes sogar € 175,- inkl. 19% MwSt. (147,06 netto) an.

Beim Kauf eines neuen Nova D oder Nova DL 1200 Generators verrechnet Hensel jeden alten Blitzgenerator mit € 400,- (336,14 netto), beim Kauf eines neuen Nova D oder Nova DL 2400 € 500,- (420,17 netto) und beim Kauf eines neuen Hensel EH Mini; oder EH Minii; oder Speed Blitzkopfes werden für den in Zahlung gegebenen Blitzkopf 150,- Euro inkl. 19 % MwSt. (126,05 netto) verrechnet.

Eine Verrechnung ist nur bei Kunden mit Wohnsitz innerhalb Deutschlands möglich.

Bitte beachten: Je Neugerät kann nur ein Altgerät (gilt nicht für System- / Aufsteckblitze) angerechnet werden. Das Inzahlungnahmeangebot ist herstellerunabhängig und gilt auch für nicht einwandfrei funktionierende Geräte.

Bei Interesse an einer Inzahlungnahme außerhalb der vorgehend beschriebenen Kombinationen erstellen die Hensel-Mitarbeiter gerne ein individuelles Angebot.

Die Trade-In Aktion ist ein guter Anreiz, um die vorhandene Lichttechnik zu modernisieren und somit, dank der neuen Blitzgeräte, seine fotografischen Möglichkeiten zu erweitern.

Weitere Informationen und Bezugsadressen unter: www.hensel.de