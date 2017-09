An diesen Tagen lädt PROBIS Sie ein, die Hasselblad X1D und die Fuji GFX 50S Mittelformatkameras zu testen:

Hamburg: 10. Oktober 16.00-21.00 Uhr

Berlin: 18. Oktober 16.00-21.00 Uhr

Hannover: 19. Oktober 16.00-21.00 Uhr

Hasselblad und Fuji werden Ihnen beide Systeme vorstellen, Ihre Fragen beantworten, und ganz sicher auch Ihre Bedenken über die Spiegellos-Technologie zerstreuen.

Highlights:

Beide Systeme im direkten Vergleich verwendbar. Selbst anfassen, selbst testen. Die Daten dürfen Sie selbstverständlich mitnehmen!

Stilll-Life-Aufbau (tethered shooting – Sie testen unter Real-Bedingungen!)

Beauty-shooting mit model

Vorstellung beider Systeme durch erfahrene Produktspezialisten

Ausdruck Ihrer Bilder zum Mitnehmen durch Epson

Hasselblad und Fuji stehen für Ihre Fragen zur Verfügung

Bitte melden Sie sich per mail (Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! ) oder telefonisch in der entsprechenden Filiale an.