Die Qualität von ZEISS-Objektiven ist legendär. Professionelle Fotografen schätzen die Marke für ihre kompromisslose Abbildungsleistung. Acht PHOTO PRESSE-Leser haben jetzt die Chance, drei Wochen lang ihr ZEISS-Wunschobjektiv zu testen – und mit etwas Glück dürfen sie es sogar behalten.

Die stetig wachsenden Objek-tivfamilien von ZEISS gehören unumstritten zur Königs-klasse der Objektive. Hohe Abbildungsqualität über alle Brennweiten, präziser Fokus sowie wertige Verarbeitung bei ausgezeichnetem Preis-Leis-tungs-Verhältnis machen die ZEISS-Objektive zu idealen Begleitern für professionelle Anwendungen.

Acht PHOTO PRESSE- Leser haben jetzt die Chance, ein eigenes Fotoprojekt mit je einem ZEISS-Objektiv zu realisieren. Der Teilnehmer, dessen Arbeiten die Jury am meisten beeindrucken, darf das Objektiv behalten.

Die Vollformat-AF-Ob-jektive der ZEISS Batis-Familie wurden, ebenso wie die manuell fokussierbaren ZEISS Loxia-Objektive, für die spiegellosen Systemkameras von Sony entwickelt. Während die Batis-Linsen einen schnellen Autofokus bieten, sind die Loxia-Objektive mit De-Click-Funktion der Blende und präziser, gleichmäßiger manueller Fokussierung ideal für die gestaltende Fotogra-fie und Video. Die ZEISS Milvus- MF-Objektive für Voll-format-DSLRs bestechen mit hervorragendem Mikrokontrast und außergewöhnlich hoher Unterdrückung von Streulicht und Geister bildern.



JETZT BEWERBEN!

Bewerben Sie sich bis zum 15. September 2017 per E-Mail an Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! (Betreff: ZEISS) unter Angabe Ihres Wunschobjektivs. Bitte beschreiben Sie kurz, welche Bildidee Sie im Rahmen Ihres Projekts verwirklichen möchten.

Unter allen Interessenten werden insgesamt acht Tester ausgewählt. Der Testzeitraum beträgt etwa drei Wochen (bis Mitte/Ende Oktober). Die Ergebnisse des Lesertests werden in PHOTO PRESSE präsentiert. Eine Jury kürt den Sieger, der sein ZEISS- Wunschobjektiv behalten darf.

SO NEHMEN SIE AM PHOTO PRESSE LESERTEST TEIL:

- Wählen Sie Ihr Wunsch objektiv aus den drei ZEISS-Objektivfamilien Batis, Loxis und Milvus (siehe rechts).

- Schicken Sie eine E-Mail mit

dem Betreff „ZEISS“ an lesertest@ photopresse.de. Nennen Sie Ihr Wunschobjektiv und beschreiben Sie Ihre Bildidee, die sie damit umsetzen möchten.

- Mit etwas Glück sind Sie einer von acht Lesertestern und haben

die Chance Ihr Wunschobjektiv zu gewinnen.

BATIS

Vollformat-AF- Objektive für Systemkameras

von Sony

l Batis 2.8/18

l Batis 2/25

l Batis 1.8/85

l Batis 2.8/135

LOXIA

Vollformat-MF- Objektive für Systemkameras von Sony

l Loxia 2.8/21

l Loxia 2/35

l Loxia 2/50

l Loxia 2.4/85

MILVUS

Hochauflösende MF-Objektive für Systemkameras

l Milvus 2.8/15

l Milvus 2.8/18

l Milvus 2.8/21

l Milvus 1.4/35

l Milvus 2/35

l Milvus 1.4/50

l Milvus 1.4/85

l Milvus 2/135

l Milvus 2/50M

l Milvus 2/100M



zeiss.de/camera-lenses/fotografie