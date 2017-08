Canon bietet durch die Academy eine Schulungsplattform die sich an Foto-Interessierte richtet. So ermöglicht sie allen Fotobegeisterten, egal ob Hobbyfotograf oder Profi, sich durch verschiedene Workshops, individuelles Coaching, Events und Fotoreisen fotografisch weiterzuentwickeln. Dabei helfen professionelle Trainer das nötige Wissen an alle Teilnehmer zu vermitteln. Die folgenden Workshops zeigen einen Ausschnitt aus dem umfangreichen Programm.

Bring your Kitesurf-Story to Life - 18.08.17 bis 27.08.17

Der Mercedes-Benz Kitesurf World Cup auf Fehmarn ist, mit einer über elfjährigen Historie, das weltweit größte Event seiner Art. Bei dieser Leibesübung steht der Sportler auf einem Board, das von einem Windschirm über das Wasser gezogen wird. Während der gesamten Festivalzeit vom 18. bis 27. August ist Canon vor Ort und bietet zweimal täglich kostenfreie Workshops zum Thema Sportfotografie an. Dabei werden verschiedene Leihgeräte zu Testzwecken ausgegeben und mit reichlich Tipps und Tricks der Academy-Trainer gepaart. Zudem erhält jeder Teilnehmer im Rahmen des Workshops vor Ort einen 15 Prozent Rabattgutschein für den Canon e-com Store. Parallel dazu stoppt auch die Canon Live Gallery für diesen Zeitraum auf Fehmarn. Diese zeigt die besten Sommergeschichten, die Fotografen unter dem Hashtag #liveforthestory im Netz gepostet haben. An den bis zu 18 übergroßen Fotostehlen finden sowohl ausgedruckte Exponate, als auch große digitale Screens Platz. Einige der digitalen Bilderrahmen sind noch leer und bieten somit Platz für weitere Sommergeschichten, die die Besucher der Live Gallery direkt vor Ort mit ihrem eigenen Bild erzählen können. Dazu stehen Leihkameras bereit. Dieser Event lädt wie die anderen Workshops der Canon Academy dazu ein, spontane Geschichten in spannenden Bildern festzuhalten.

Racing Days auf dem Nürburgring - 15.09.17 bis 17.09.17

Am Nürburgring steht das Renngeschehen mit seinen Actionaufnahmen im Fokus. Die Teilnehmer können jegliche Rennvorbereitungen in der Boxengasse mitverfolgen und live vor Ort dokumentieren. Mit erstklassiger Ausstattung, darunter der EOS 1D X Mark II, über die EOS 5D Mark IV bis hin zur EOS 7D Mark II, werden die Techniken von Wischer, Mitzieher und Zoomeffekt perfektioniert, um die Geschwindigkeit der Rennwagen im Bild festzuhalten. Neben den drei Rennen der VLN-Serie im September und Oktober steht auch ein Wochenendworkshop beim Rennen der Blancpain GT-Serie vom 15. bis 17. September auf dem Programm.

Nachtfotografie & Lichtmalerei: Speicherstadt und HafenCity bei Nacht - 24.11.17

Bei Einbruch der Dunkelheit ist es soweit und die Speicherstadt und HafenCity zeigen sich von ihrer leuchtenden Seite: Bunte Lichter, grelles Licht und schattige Gassen. Neben den fotografischen Grundlagen widmet sich dieser Workshop den experimentellen Seiten der Fotografie. Lange Belichtungszeiten, schnell bewegte und schwach ausgeleuchtete Motive sowie kreatives Lightpainting stellen die Fotografen vor besondere Herausforderungen.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.canon.de/academy