Das Print Studio im Max Hünten Haus Zingst wurde im Sommer mit neuester Drucktechnologie aufgerüstet. Zwei aktuelle Epson Großformatdrucker für den professionellen Fotodruck kommen in Zingst zusätzlich zum Einsatz. Fotografen, Workshop-teilnehmer und Urlaubsgäste können ihre Bilder in bester Qualität drucken.

Auf der Eröffnungsveranstaltung des diesjährigen 10. Umweltfotofestvals »horizonte zingst« im Mai kündigte Frank Schenk, Head of ProGraphics and Industrial Printng der Epson Deutschland GmbH eine Aufrüstung des Fotoprintstudios in Zingst an. Nun war es soweit: Besucher können Ihre Fotos ab jetzt mit neuester Drucktechnik erstellen lassen. Zwei Großformatdrucker, die Modelle Epson SureColor SC-P5000 und SC-P20000, wurden von Epson Experten im Max Hünten Haus eingerichtet.

„Das Epson Print Studio in Zingst hat sich als zentrale Anlaufstelle für Freunde des gedruckten Bildes in der Region etabliert. Hier entstehen Ausstellungen, die in natonalen und internatonalen Galerien gezeigt werden, genauso wie Urlaubsbilder der Zingstbesucher. Uns ist es wichtg, das Studio auf dem modernsten Stand der Technik zu halten und den Kunden weiterhin beste Druckqualität in einer großen Bandbreite zu bieten“, so Frank Schenk.

Das Print Studio im Max Hünten Haus ist zertfizierter Epson Digigraphie-Partner und garantert FineArt Drucke auf höchstem Niveau. Hier werden unter anderem die Innenausstellungen für das Umweltfotofestval »horizonte zingst« gedruckt. Seit Dezember 2011 bietet das »Max Hünten Haus« Druckdienstleistungen für Profi- und Hobbyfotografen an. Im Epson Print Studio entstehen sowohl professionelle Drucke als auch Fotodrucke von höchster Qualität für zu Hause. Urlauber können Bilder in gängigen Formaten an der Printstaton am Epson D7 Studio selber ausdrucken und sofort mitnehmen.

Epson ist seit acht Jahren Premiumpartner des Umweltfotofestvals »horizonte zingst« und unterstützt in den Bereichen Druck und Projekton. Daneben präsentert Epson in der Digigraphie Galerie im Zingster Zentrum regelmäßig wechselnde Ausstellungen. Zum Jubiläumsjahr von »horizonte zingst« 2017 produzierte Epson das »offizielle« Festival T-Shirts mit Epson Textil-Direkt-Druckern.

Die Leistungen im Überblick:

Farbdruck auf Epson Traditonal Photo Paper 300 g/m (Auszug)

40 x 30 cm 12,00 EUR

50 x 30 cm 14,00 EUR

60 x 40 cm 23,00 EUR

Farbdruck auf Epson Semimatt Photo Paper 260 g/m (Auszug)

Zum Beispiel auf unseren Standard Formaten:

20 x 30 cm 5,00 EUR

40 x 30 cm 10,00 EUR

50 x 30 cm 12,00 EUR 60 x 40 cm 19,00 EUR

Sonderformate sind auf Anfrage möglich. Ansprechpartner:

Jens Redeker, Leiter Print Studio Telefon: +49 (0) 3 82 32 – 16 51 24 E-Mail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!