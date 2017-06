Der Fotowettbewerb „Live"-Lights in City von Chromeart.photo lobt bis zum 15. August einen der spannendsten, deutschen Fotopreise aus. Das Thema „urbane Fotografie" lässt sich sehr vielfältig umsetzen, bis zu fünf Fotos können online eingereicht werden. Das Besondere: Die ersten drei Gewinner erhalten die seltene Chance der Teilnahme an einer Fotoausstellung in der „The Munich Gallery" im Herzen von München inklusive der Produktion der ausgewählten Fotos.

Welcher Fotograf kann sich dem Reiz nächtlicher Lichtern einer Stadt entziehen? In der Dämmerung und bei Nacht ist die Zeit von ganz besonderen Lichtstimmungen und Szenen, die es mit der Kamera zu erobern gilt. Cromeart.photo in München schreibt zum ersten Mal einen Fotowettbewerb aus, der seinesgleichen sucht. Denn neben den Geldpreisen von über 10.000 Euro reizt besonders die Ausstellungsteilnahme der erstplatzierten in der „The Munich Gallery", wo die bisherigen Vernissagen hochkarätiges Publikum anziehen konnten. Der Gewinn kann also eine große Chance für den Einstieg in den Galeriemarkt bedeuten, eine Chance, die sehr selten möglich wird. Und Cromeart.photo - die Fotomanufaktur, die seit über 25 Jahren Fine-Art-Fotoprodukte in Premiumqualität anbietet - kümmert sich kostenlos um die komplette Produktion der Ausstellungsbilder.

Künstlern und Profifotografen ist der Ausrichter Cromeart.photo schon seit Jahrzehnten ein Begriff, wenn es um anspruchsvolle Fotoprodukte für Ausstellungen geht. So kann sich jeder Teilnehmer mit den Besten der Fotoszene messen, doch was zählt, ist die Qualität der Bilder.

„Wir beurteilen ausschließlich die eingereichten Arbeiten, ohne Ansehen des Fotografen. Dazu werden alle Fotos anonym unserer Fachjury aus erfolgreichen Galeristen und Fotografen vorgelegt" so Initiator und Geschäftsführer Markus Weiss. Einmalig können bis zu fünf Fotos im Format JPEG bis maximal 25 MB Gesamtdateigröße online eingereicht werden. Die Teilnahmebedingungen stehen ab sofort unter https://www.cromeart.com/fotolabor-muenchen/fotowettbewerb-201 zum Download zu Verfügung.

Die Preise:

1.Platz

5.000 Euro in bar

+ Teilnahme an der Ausstellung in der „The Munich Gallery"

+ Produktion von fünf Fotos für die Ausstellung durch Cromeart.photo

2.Platz

3.000 Euro in bar

+ Teilnahme an der Ausstellung in der „The Munich Gallery"

+ Produktion von drei Fotos für die Ausstellung durch Cromeart.photo

3.Platz

2.000 Euro in bar

+ Teilnahme an der Ausstellung in der „The Munich Gallery"

+ Produktion von drei Fotos für die Ausstellung durch Cromeart.photo

4.Platz

Kameraausrüstung im Wert von 1.500 Euro

+ Ein Foto nach Wahl hinter Echtglas mit Schattenfugenrahmen im Format 120 x 80 cm

5.Platz

Ein Foto nach Wahl hinter Echtglas mit Schattenfugenrahmen im Format 120 x 80 cm

6.Platz

150 Euro Gutschein für eine Fotoproduktion bei Cromeart.photo

Teilnahmebedingungen

Einreichungsdauer bis 15.08.2017 5 Bilder im Format JPEG mit je max. 5 MB Dateigröße (gesamt max. 25 MB) nur einmalige Anmeldung und Versand der Bilder möglich. nur Online-Anmeldung möglich Jury aus erfolgreichen Fotografen und Galeristen die gesamten Teilnahmebedingungen stehen als PDF zum Download zu Verfügung

Weitere Informationen zur Teilnahme finden Sie unter Chromeart.

©2017 Jürgen Bürgin „New York Episode 2“