Exzellente Fotografie im Rampenlicht und Blicke hinter die Kulissen der professionellen Fotografie.

Der BFF 2017 im Haus der Wirtschaft in Stuttgart.

Mit den BFF-Photoweeks 2017 präsentiert der BFF von Freitag, 23. Juni bis Freitag, 7. Juli 2017 ein umfangreiches Ausstellungs- und Veranstaltungsprogramm. Zwei Wochen, drei Ausstellungen, zwei Loops, Foto-Aktionen und öffentliche Führungen. Täglich außer sonntags 11 - 20 Uhr und am Donnerstag 11 - 22 Uhr. Eintritt frei. Alle Termine für das Aktionsprogramm auch unter https://bff.de/bff/veranstaltungen/

BFF-Vernissage, Fotoaktionen und VisualParty

Juni 2017 ab 16:30 Uhr

Den Auftakt machen die BFF-Fotografen Klaus Mellenthin und Darius Ramazani um 16:30 Uhr mit spannenden Einblicken in die Fotografie des »Social Campaigning« und stellen soziale Projekte für »Misereor«, »Diakonie«, »World Vision«, und »Menschen über 100 Jahre« fotografisch vor. In »Die Krone der Ikone« erzählt Ivo von Renner um 17:30 Uhr von einem prallen, bunten und teilweise schrägen Fotografenleben. Walter Schels, der weltbekannte Porträtfotograf, führt um 18:30 Uhr durch seine Ausstellung HÄNDE. Offizielle Begrüßung um 19 Uhr: Hubert Wicker Ministerialdirektor im Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau des Landes Baden-Württemberg, ab 19.30 Uhr BFF-Party im Turm mit den Bildern der Ausstellungen als Live-Visuals und mit Beats unterlegt von den VJs des Duos Frischvergiftung, mit exzellenten Fotografien und Feierlaune. Natürlich mit dem BFF-Staff an der Bar – viele der Künstler sind anwesend!

Die Ausstellungen

Sicht·wei·se

Substantiv [die]

Art und Weise, wie jmd. Dinge betrachtet und beurteilt;

Perspektive, persönliche Einstellung oder Wahrnehmung.

Im BFF vereinen sich konzeptionell denkende Persönlichkeiten, die Trends und Stile der zeitgenössischen Fotografie nicht nur aufgreifen, sondern aktiv prägen und gestalten. Sie weisen jene kreative Respektlosigkeit auf, die ihre Bilder einzigartig machen. Die Arbeiten der BFF-Mitglieder werden auch in Zukunft das visuelle Erscheinungsbild der namhaften Magazine sowie der aufregendsten Commercials und Web-Kampagnen maßgeblich bestimmen. Beim bundesweit ausgeschriebenen Ausstellungsthema „Sicht Weise“ präsentieren jetzt 60 BFF-Fotografen aus allen Regionen ihre Sicht der Dinge:

Auf Sicht / Rück Sicht / An Sicht / Unter Sicht / Um Sicht / Ab Sicht / Fern Sicht / Durch Sicht / Kurz Sicht / Über Sicht / Aus Sicht / Hin Sicht / Vor Sicht / Nach Sicht / Trüb Sicht / Ge Sicht / Sicht Weite / Sicht Wechsel / Sicht Weise /

BFF-SÜDWIND / TRIGGER

Zündende Bildideen aus den BFF-Regionen Baden-Württemberg, Frankfurt, München. Die brandneue Ausstellungsserie SÜDWIND startet mit dem Titel „Trigger“ erfolgreich durch! (Trigger = Auslöser, Zünder, Abzug).

BFF-Hall of Fame – Walter Schels

BFF-Ehrenmitglied Walter Schels zeigt seine faszinierende Serie „HÄNDE“.

Nach dem Gesicht sind unsere Hände die ausdrucksvollste Partie des menschlichen Körpers. Auch in sie gräbt sich das Leben ein. So umfangreich und groß wurde die Schwarz-Weiß-Serie des weltbekannten Fotokünstlers bisher nie ausgestellt. Der Dalai Lama, Angela Merkel, Beate Uhse, Campino und viele weitere Prominente hoben die Hände vor seiner Kamera. So entstanden eindringliche Fotos von ungewöhnlicher Nähe und Direktheit.

Die Foto-Loops

Commercial Works

Überraschende Motive im Auftrag der Kunden. Made by BFF.

BFF-Fotografen zeigen Entscheidern aus der Wirtschaft Auftragsarbeiten. Voraussetzung: Der BFF-Fotograf ist aus Baden-Württemberg oder das Unternehmen zum Foto ist aus diesem Bundesland. Die Beiträge laufen bereits ab 19.06.2017 (eingebunden in die Woche der Industrie Ba.-Wü.) als Loop. Unsere Gastgeberin: Dr. Nicole Hoffmeister-Kraut, Wirtschaftsministerin des Landes Baden-Württemberg.

BFF-Magazin Award

Die besten Fotos aus den BFF-Magazinen No 2 bis No 7 setzen neue Maßstäbe in der professionellen Fotografie. Der BFF-Magazin-Award hat auf seinem hohen Niveau all jene im Blick, die mit ihren Arbeiten einen Schritt weiter gehen. Im EG auf Screen, im 1. OG zum Anfassen.

BFF-loud & proud

Das Aktionsprogramm

Weltweit erfolgreiche BFF-Fotografen hautnah erleben und Blicke hinter die Kulissen ihrer professionellen Arbeiten werfen.

BFF-Fotografen zeigen Art-Buyern, Kreativen aus den Agenturen, Hochschülern, den Medien und der Wirtschaft sowie Besuchern Spannendes: Making Of - die Story zum Foto / Ausstellungsführungen / Life-Shootings / Portfolio-Sichtungen. Die Aktionen passieren gemeinsam mit BFF-Kollegen, mit Produktionsteams oder gemeinsam mit Kunden (Face to Face). Im Haus der Wirtschaft Baden-Württemberg. Willi-Bleicher-Straße 19, Stuttgart. hausderwirtschaft.de. Eintritt frei. Teilnahme an den Aktionen bitte mit Anmeldung unter Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! .

Juni 2017, 16:30 Uhr

»Social Campaigning«

Darius Ramazani & Klaus Mellenthin, BFF-Professionals, geben spannende Einblicke in die Fotografie des »Social Campaigning« und stellen soziale Projekte für »Misereor«, »Diakonie«, »World Vision«, »Menschen über 100 Jahre« fotografisch vor.

www.ramazani.com & www.klausmellenthin.com

Juni 2017, 17:30 Uhr

»Die Krone der Ikone«

Ivo von Renner, BFF-Professional aus Hamburg, international renommierter Werbefotograf und Paradiesvogel. Weltweit werden seine Bilder wegen ihrer gelungenen Inszenierungen gelobt und ausgestellt. Sein Können vermittelt er jetzt in Workshops, hier in Deutschland und auf ausgewählten Schauplätzen der Welt. Sein Fotobuch ist ein Roadmovie, der glücklich macht. Ivo von Renner erzählt mit ausgesuchten und künstlerisch gestalteten Postkarten, Fotografien und Geschichten von einem prallen, bunten und teilweise schrägen Fotografenleben. www.ivofolio.com, www.ivovonrenner-masterclass.com, www.ivovonrennerart.com

Freitag, 23.6.2017, 18:30 Uhr

Walter Schels, BFF-Hall of Fame.

Der weltbekannte Fotokünstler führt durch seine Ausstellung »HÄNDE«, die in Deutschland erstmals in dieser Größe zu sehen ist. Ein besonderes Erlebnis!

Samstag, 24.6.2017, 18:00 Uhr

»Der Großstadtlöwe«

Ein ehemals herrenloser Hund aus Südspanien erobert die Hansestadt Hamburg. Julia-Marie Werner, BFF-Professional, stellt den Großstadtlöwen vor, ein Herzensprojekt, mit dem sie Menschen weltweit begeistert. www.werner-photography.de

Donnerstag, 29.6.2017, 18 Uhr

»Mit Reinhold Messner am Nanga Parbat in Pakistan«

Stefan Nimmesgern begleitete ihn als Expeditions-Fotograf bei der Umrundung. Im Zuge dieser Expedition wurden die sterblichen Überreste von Reinhold´s Bruder Günther, der am 29.06.1970 beim gemeinsamen Abstieg der Messner-Brüder vom Gipfel dieses Berges ums Leben kam, am Fuße des Diamir-Gletschers gefunden. Beeindruckende Bilder einer ungewöhnlichen Bergtour. www.nimmesgern.de

Freitag, 30.6.2017, 18 Uhr

Frank Bayh & Steff Rosenberger-Ochs, BFF Professionals, Stuttgart

Das vielfach ausgezeichnete Fotografenduo aus Stuttgart zeigt einige seiner fotokünstlerischen Arbeiten. In den im Stil der Mode- und Werbefotografie gehaltenen Bildstrecken finden sich politische oder sozialkritische Untertöne wieder. www.frankundsteff.de

Freitag, 30.6.2017, 19:00 Uhr

»Mensch. Frau. Mut.« – ein Fotoprojekt für den Perspektivwechsel von Alexandra Lechner, BFF-Professional aus Frankfurt/Main.

Migrantin: Ein Wort – und der Film in den Köpfen läuft. In der Hauptrolle eine benachteiligte Frau: unterdrückt, zwangsverheiratet, chancenlos. Mit dem Fotoprojekt „Mensch. Frau. Mut.“ möchte die Frankfurter Fotografin Alexandra Lechner diesen Film für einen Moment anhalten. Sie zeigt selbstbewusste Frauen, die Chancen wahrnehmen und sich Freiräume schaffen. www.alexandralechner.com

Donnerstag 6.7.2017, 18:00 Uhr – 22:00 Uhr

»Open Table Workshop - Bildbesprechung«

Sebastian H. Schroeder. Beim Open Table schaut der BFF-Member und Dozent gemeinsam mit den Teilnehmern Fotoprojekte, Bildstrecken, Buchprojekte, Ausstellungsvorbereitungen oder Portfolios an. Jeder Teilnehmer kann ca. 20 eigene Bilder vorstellen und unter Moderation von Sebastian H. Schroeder in der Runde besprechen. Teilnehmerzahl auf 7 begrenzt, deshalb bitte anmelden unter Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! , Zuschauer ohne Bildpräsentation unbegrenzt möglich, keine Anmeldung nötig www.shschroeder.com

Freitag 7.7..2017, 18:30 Uhr

»HEADSPIN« – Walter Fogel, BFF-Professional stellt die Welt fotografisch auf den Kopf.

Dazu live: Breakdance der Floor LegendZ.

Bei seinem freien Fotoprojekt arbeitet Walter Fogel zusammen mit der bekannten Breakdance-Gruppe Floor LegendZ. Seine Fotoserie hat ihm schon einige internationale Preise eingebracht, Hauptsieger beim Pentax Wettbewerb 2016, unter den besten Zehn beim gregor international photo calendar award 2016 und ganz aktuell Finalist beim FC Barcelona Photo Award. www.walterfogel.com / www.floorlegendz.de

Weitere BFF-Aktionen können sich spontan ergeben, ebenso spontan wie professionelle Fotografen auf Kundenanfragen reagieren. Alles ist möglich! Auch BFF-Kollegen, die plötzliche Planänderungen zum Anlass nehmen, und von New York oder Kapstadt über Stuttgart nach Paris oder auch Düsseldorf reisen oder einfach von München zu uns rüber kommen, um noch einen spannenden Workshop oder einen spektakulären Vortrag über ihr gerade beendetes Fotoprojekt zu präsentieren. - auf jeden Fall immer von Donnerstag bis Samstag, später Nachmittag / Abend. Ins tagesaktuelle Programm schauen lohnt sich. Ausstellungsführungen sind für Gruppen auch auf telefonische Anfrage möglich: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! Infos zu den Aktionen 2017 unter https://bff.de/bff/veranstaltungen/

Die BFF-Photoweeks 2017 werden vom BFF in Kooperation mit dem Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau Baden-Würtemberg im Haus der Wirtschaft in Stuttgart veranstaltet. hausderwirtschaft.de. OLYMPUS ist Premiumpartner des BFF.