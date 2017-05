„Mein Europa“ lautet das Thema des 5. Oberstdorfer Fotogipfels. Unter der Schirmherrschaft von Claudia Roth, Bundestagsvizepräsidentin und Profifotografin Ellen von Unwerth lädt der südlichste Ferienort Deutschlands vom 7. bis 11. Juni 2017 Fotobegeisterte aus der ganzen Welt ein. Auch Premiumpartner Olympus ist wieder mit spannenden Workshops, einem Kameraleihservice sowie kostenlosen Photowalks und Light Painting dabei. Weitere Highlights sind die Ausstellungen „EUROPE & ME“ der OLYMPUS Visionaries und „GESCHICHTEN“ von Profifotograf Thomas Rabsch.

OLYMPUS GALERIE im Fugger Park und in der Villa Jauss

OLYMPUS Visionaries: »EUROPE & ME«

Die dritte Outdoor-Ausstellung der OLYMPUS Visionaries für Oberstdorf zeigt ihre Blickwinkel auf Europa. Europa ist ein bunter Kontinent mit 47 Ländern, vielen Sprachen, Kulturen und 700 Millionen Einwohnern. Von der Arktis bis zum Mittelmeer, vom Atlantik bis zum Ural – kein Kontinent ist dichter besiedelt. Europa, das ist Frieden, Freiheit, Demokratie und Wohlstand für viele … Europäische Union, Schengen, aber auch Brexit, Armut und Bürgerkrieg. Herbert Frei, Klaus Bossemeyer, Martina Govindraj, Robert Roozenbeek, Jan Hauser, Melanie Derks, Pamela Ross, Zsolt Dékány, Frank Rückert, Fokko Muller, Nicolas van Ryk, Andreas Geh, Reto Tiri, Dominique Züger, Markus Hulliger, Alexander Koenders, Nicolas Armer, Bernhard Rauscher und John Nassari stellen aus.

Thomas Rabsch: »GESCHICHTEN«

Der in Köln beheimatete Fotograf arbeitet unter anderem für GEO, Stern, SZ-Magazin, ZEITmagazin, Billboard Magazin, die New York Times und den Rolling Stone. Von Helmut Kohl bis Angela Merkel, von Lady Gaga bis Dave Grohl, von TC Boyle bis Werner Herzog, von Tanzania bis Corleone, Thomas Rabsch braucht den Spagat zwischen Porträts und Reportage, den Input, um Dinge zu ordnen und neu sehen zu können. In seiner Ausstellung »GESCHICHTEN« gewährt er dem Besucher einen Einblick in seine Arbeit.

OLYMPUS Get-Together „Meet the Professionals”

OLYMPUS Visionaries, Festivalbesucher und Fans treffen sich am 9. Juni ab 20:00 Uhr zum traditionellen Get-Together im Fotogipfel Biergarten.

Workshops mit den OLYMPUS Visionaries

In zahlreichen spannenden Workshops kommen sowohl große als auch kleine Fotofans voll auf ihre Kosten. Heinz Teufel, Frank Fischer, Eric Scheuermann, Melanie Derks, Emiliano Leonardi und Thomas Leuthard vermitteln umfangreiches Wissen in den verschiedensten fotografischen Disziplinen.

Heinz Teufel:

8.-9. Juni: »Wildbäche und berauschende Natur – Landschaftsfotografie«

10.-11. Juni: »Almwiesen – Makrofotografie, Abbild und künstlerische Gestaltung«

Frank Fischer:

8. Juni: »Langzeitbelichtung in der Breitachklamm«

9. Juni: »Lichtmalerei – Grafische Elemente treffen auf Menschen«

11. Juni: »Landschaftsfotografie in den Allgäuer Alpen«

Eric Scheuermann:

8. und 11. Juni: »Die Magie der kleinen Dinge – Makroworkshop«

9. Juni: »Fotografierspaß und Entdeckerlust« für Kinder ab 8 Jahren

10. Juni: »Lichtmalerei in den Bergen«

Melanie Derks:

9. Juni: »Kreative Fotografie für Fotografinnen«

11. Juni: »Ausdrucksstarke s/w Fotografie für Fotografinnen«

Emiliano Leonardi:

9. Juni: »Allgäu Life-Style-Shooting: Café and Bar«

11. Juni: »Allgäu Life-Style-Shooting: Local dress up«

Thomas Leuthard:

9. und 10. Juni: »Streetfotografie – mehr als nur ein Spaziergang mit der Kamera«

Für alle Workshops stehen je nach Thema Olympus Systemkameras, Wechselobjektive oder TOUGH Kameras zu Verfügung. Die Bereitstellung von SD-Karten ist ebenfalls möglich.

Bildbesprechung mit Melanie Derks & Emiliano Leonardi

Am 10. Juni laden die OLYMPUS Visionaries Melanie Derks und Emiliano Leonardi zur Bildbesprechung. Anhand eigener Bilder werden Bildaufbau, Ausdruck und die technischen Möglichkeiten beurteilt. Die kostenfreien Kurzworkshops finden um 10:00, 12:00, 14:00 und 16:00 Uhr statt.

Fotomarkt und Light Painting Box

Professionelle Beratung zu den Olympus Produkten erhalten Besucher vom 9. bis 11. Juni am Olympus Stand. Dort können sie auch Produkte ausleihen oder gemeinsam mit anderen bei den kostenfreien Photowalks testen. Die Light Painting Box lädt zur Lichtmalerei mit OM-D und PEN ein.