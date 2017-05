Nikon feiert am 25. Juli 2017 sein 100-jähriges Bestehen. Weltweit bekannt für seine einzigartige Optoelektronik und Präzisionstechnologien, produzierte Nikon anfänglich optische Glaselemente für die Industrie, gefolgt von den ersten NIKKOR-Objektiven im Jahr 1932. Seit 1948 werden Kameras unter dem Markennamen Nikon hergestellt. Seither blickt das Unternehmen auf eine Vielzahl von wegweisenden Innovationen und legendären Kameramodellen wie die der Nikon F-Serie zurück. 100 Jahre Nikon stehen auch für über 100 Millionen produzierte NIKKOR-Objektive, geschaffen für jede kreative Idee und jeden Einsatzzweck. 100 Jahre Forschung und Entwicklung für das perfekte Bild gehen einher mit dem Anspruch an höchste Qualität, Zuverlässigkeit, Innovation und Inspiration. Feiern Sie mit uns und kommen Sie in den Genuss attraktiver Aktionsvorteile!



I AM 100. 100 Jahre Nikon. 100 Tage Cashback.

Bei der 100 Tage Cashback-Promotion erhalten Käufer ausgewählter Nikon-Spiegelreflexkameras oder Kits und ausgewählter NIKKOR-Objektive in Deutschland bis zu 150 € Cashback. Der Aktionszeitraum gilt vom 15.05. – 22.08.2017 und bezieht sich auf den Kauf von maximal zwei Aktions-Spiegelreflexkameras und max. drei Aktions-Objektiven. Nur die bei teilnehmenden Händlern erworbenen Aktionsprodukte sind teilnahmeberechtigt.

Die Aktion umfasst die Spiegelreflexkameras Nikon D810, D750, D500, D7200, D5600 und D3400sowie insgesamt 14 NIKKOR-Objektivefür das FX- und DX-Format, darunter viele lichtstarke Objektive und Telezoom-Objektive. Mehr Informationen und ausführliche Teilnahmebedingungen finden sich auf www.nikon.de/cashback.







I AM 100. 100 Jahre Nikon. 100 Wochen Zusatzgarantie.

Bei der 100 Wochen Zusatzgarantie-Promotion profitieren Käufer von der exklusiven Garantieverlängerung auf NIKKOR-Objektive, die im Aktionszeitraum vom 15.05. – 31.12.2017 erworben werden. Mit diesem einzigartigen Qualitätsversprechen wird die einjährige Nikon Herstellergarantie um 100 Wochen Zusatzgarantie erweitert. Zu den Aktionsprodukten zählen alle NIKKOR-Objektive. Sie stehen für Schärfe, Brillanz, Detailreichtum, Zuverlässigkeit, einzigartige Blickwinkel und perfekte Flexibilität. Weitere Informationen und ausführliche Teilnahmebedingungen finden sich auf www.nikon.de/zusatzgarantie.





I AM 100. Foto-Ausstellung

„leben 24/7 – 100 Jahre Nikon“ im renommierten NRW-Forum Düsseldorf vom 22.09. – 05.11.2017.

Seit der Entwicklung der ersten Nikon Kameras begleitet Nikon Fotografen weltweit in ihrem Alltag und gibt ihnen ein unverzichtbares, innovatives Werkzeug an die Hand. Fotografen und Fotojournalisten sind mit ihren Nikon-Kameras dabei, wenn Weltgeschichte geschrieben wird, sie haben große Ikonen geschaffen und kleine Momente festgehalten. Die Ausstellung „leben 24/7 – 100 Jahre Nikon“ widmet sich vielen der eindrucksvollsten Nikon-Fotografien und zeigt wie eine Kamera dabei selbst zur Ikone wurde.

Reportagen und Dokumentationen, Bildikonen und Konzeptserien: Die Ausstellung ergründet die Geschichte und den Mythos der „Nikon“ und ihrer Fotografen, die die unterschiedlichen Aspekte des menschlichen Lebens reflektieren: Krieg und Frieden, Liebe und Schmerz, Familie und Freundschaft, Natur und Starkult, Glamour und Tristesse. Mit Arbeiten u.a. von Ed Ruscha, Thekla Ehling, Jérôme Sessini, Moises Saman, Steve McCurry, Ami Vitale und diversen NASA-Missionen.

Neben den Fotografien präsentiert die Ausstellung auch die wichtigsten Kameras und Objektive mit denen sie geschaffen wurden.

Detaillierte Informationen zur Ausstellung werden zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgegeben.







Weitere Informationen zu Nikon und seinen Produkten finden Sie unter www.nikon.de.