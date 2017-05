Foto-Aktion: S.O.S. – SAVE OUR SEAS – »Rettet unsere Meere«

Die Aktion S.O.S. greift mit Fotoprojekten ein Thema auf, dessen Bedeutung aktuell die Welt bewegt. Es ist eine Tatsache mit dramatischen Dimensionen, denn es geht um den Plastikmüll in unseren Meeren. Als Partner des Nationalparks Vorpommersche Boddenlandschaft fühlen wir uns der Landschaft und der Natur der Nationalpark-Region Vorpommersche Boddenlandschaft besonders verpflichtet. Darüber hinaus hat Zingst ambitionierte Ziele des nachhaltigen Handelns in der Tourismuskonzeption verbindlich verankert.

Kunststoffe stellen ein ständig wachsendes Problem dar, kosten jedes Jahr zehntausende Tiere das Leben und gefährden auch uns Menschen. Besonderes Augenmerk wir dabei auf die Situation in Nord- und Ostsee gerichtet. Dabei geht es um die Umweltgefährdungen durch die riesigen Mengen von Plastikmüll in den Meeren und die damit einhergehende Zerstörung eines zum Überleben notwendigen Lebensraums. Im Rahmen des S.O.S.-Projektes reicht das Engagement des Umweltfotofestivals »horizonte zingst« von der Plastiksammelaktion bis hin zum Wettbewerb für junge Professionals als Nachwuchsförderung.

BFF – Projekt »MENSCH IST MEER«

Der BFF (Bund Freischaffender Fotografen und Filmgestalter) hat die Idee aufgegriffen und unter dem Titel »MENSCH IST MEER« für den fotografischen Nachwuchs eine herausfordernde Aufgabenstellung formuliert. Die konsequent eingehaltenen, professionellen Rahmenbedingungen des Wettbewerbs lauten: Ein Thema. Ein Konzept. Ein Job. Die Idee hat bei den Ausbildungsstätten große Resonanz gefunden. Die Ausschreibung zu dem Fotowettbewerb »MENSCH IST MEER« richtete sich an deutsche Hochschulen der Studiengänge Visuelle Kommunikation und Foto-Design und andere staatlich anerkannte Ausbildungsstätten. Nach der Bewerbung durch eingereichte Konzepte und Projektbeschreibungen hatte eine Jury die schwierige Aufgabe, jene Hochschulen und Ausbildungsstätten unter den Bewerbern auszuwählen, deren inhaltliche Ideen mit den wirkungsvollen fotografischen Ergebnissen die größten Realisierungschancen zugemessen werden konnten. Die Wahl fiel auf zehn eingereichte Konzepte von sieben Ausbildungsstätten. Nach einem Briefing und der Bereitstellung eines Produktionsetats wurde der Auftrag zur Realisierung des Projektes durch Jan Berg in der Funktion als Art Director erteilt. Tutoren aus dem Kreis profilierter BFF-Mitglieder standen während der Arbeitsphase als Betreuer zur Seite. Die Umsetzung der Ideen und die Durchführung der Jobs hatte, bedingt durch erheblichen Termindruck, für die Teilnehmer absolut professionelle Priorität. In einem gemeinsamen Workshop zur Foto-Convention in Zingst wurde unter der Leitung von Tobias Habermann und Bernd Optitz die Sichtung und Endauswahl getroffen und die Postproduction mit Daniela Steinbeck von APPEL GRAFIK auf den Weg gebracht. Die Fotografen sollen wegen der dramatischen Dimensionen des Problems zur Bewusstseinsänderung beitragen.

Ort: Open-Air-Ausstellung, Jordanstraße

Fotografen: Gruppenausstellung aus zehn Konzepten

Vernissage und Preisverleihung: 20.05.2017, 12.30 Uhr

Ausstellungsdauer: 20.05. bis 31.12.2017

»Pick it up«

Eine weltweite Sammelkation und Open-Air-Ausstellung

»Seezeichen Zingst«

Idee und Konzept: Edda Fahrenhorst | fotogloria

Im Rahmen des Festivals zeigen wir eine große Outdoor-Ausstellung mit dem Titel »Pick it Up« (Heb‘ es auf). Mit dieser Ausstellung wollen wir zweierlei zeigen und erreichen:

Alle Meere dieser Welt sind massiv von der Verschmutzung durch Plastikmüll betroffen. Gleiches gilt entsprechend auch für das angrenzende Land, alle Strände, Flüsse, Buchten und Ufer. Jeder kann – beim Spaziergang am Meer oder Flusslauf oder beim Sonnenbaden am Strand – seinen Beitrag zum Naturschutz leisten. Dabei gilt: Nicht wegsehen und keinen Bogen um den Abfall machen. Denn: Jeder Erwachsene und auch jedes Kind kann aktiv werden und mit ein paar Handgriffen Plastik aufsammeln und zum nächsten Mülleimer bringen. Beide Themen können perfekt durch die Fotografe dokumentiert, transportiert und weiter verbreitet werden. Für dieses wurden weltweit Fotografen aufgerufen, sich künstlerisch-fotografisch mit dem Thema »Pick It Up« auseinander zu setzen und sich als Vorreiter an der Idee zu beteiligen. Das Ziel ist, mit der Ausstellung ein Bewusstsein dafür zu schaffen, dass die Verschmutzung der Meere durch Plastikmüll mittlerweile dramatisch ist. »Pick It Up« soll aufrütteln, zum Mitmachen aufrufen und möglichst viele Nachahmer finden.

Fotografen:

Andrea Artz – Hastings | Großbritannien | Europa | Straße von Dover

Kristian Gehradte – Melbourne | Victoria | Australien | Bass-Straße

Ian Maclellan – Boston | USA | Nordamerika | Nordatlantik

Nicoló Minerbi – Noto | Italien | Europa | Mittelmeer

Christoph Morlinghaus – Hamburg | Deutschland | Europa | Elbe

Olya Morvan – Doha | Katar | Asien | Persischer Golf

Hamon Nasiri – Mumbai | Indien | Asien | Arabisches Meer

Obie Oberholzer – Nature's Valley | Südafrika | Afrika | Indischer Ozean

Peter Prast – Zingst | Deutschland | Europa | Ostsee

Philippe Roy – Ningbo | China | Asien | Ostchinesisches Meer

Marco Simola – Lima | Peru | Südamerika | Südpazifik

Claus Sjödin – Aarhus | Dänemark | Europa | Ostsee

Patrick Strattner – Long Beach | USA | Nordamerika | Nordpazifik

Ort: OPEN-AIR Max Hünten Haus

Ausstellungsdauer: 20.05 bis 31.12.17

Aktionen und Termine:

Themenzelt des BUND

Termin 20.05. – 22.05.2017 | 10 – 18 Uhr | Seebrücke Zingst

Aktion: Stranddetektive

Termin 22.05. und 29.05.2017 | ab 10 Uhr | Seebrücke Zingst

Matinee S.O.S.-»Save Our Seas« Termin 22.05.2017 | 11 Uhr | Kurhaus

BUND-Aktion »Strandsammelaktion«

Termin 24.05. und 31.05.2017 jeweils 10 Uhr | Seebrücke Zingst

Tiere und Pflanzen des Ostseestrandes aus nächster Nähe entdecken – erfahren wie der Müll vom Strand entfernt wird und den BUND auf seinen Sammelterminen einmal begleiten. Die Aktion, wird ausgeführt durch den Bund für Umwelt und Naturschutz e.V. (BUND) in Kooperation mit der Kur- und Tourismus GmbH. Sie will dazu beitragen den Eintrag von Müll zu verringern und den Müll, der trotzdem eingetragen wird, schonend zu entfernen, damit Strandfloh und Sandregenpfeifer sich wieder wohl fühlen. Denn jeden Tag gelangt problematischer Müll in unsere Umwelt, an unsere Strände und ins Meer. Besonders Plastikpartikel, ob in Form von Plastiktüten, Essbesteck oder mikroskopisch klein zerrieben und Zigarettenkippen stellen eine Gefahr für unsere Umwelt dar.

BUND-Exkursion »Lebensvielfalt am Strand«

Termin 26.05.2017 | 10 Uhr und 02.06.2017 | 16 Uhr | Seebrücke Zingst