Herzlich willkommen zum weltweit ersten Canon-Speed-Dating am 24.02.2017 bei PROBIS in Hannover.



Sie verbringen 30 Minuten allein mit dem Canon-Spezialisten Robert Mandel.

Stellen Sie ihm alle Fragen, die Ihnen rund um Ihre Canon-Technik auf dem Herzen liegen, wie z.B.:



– wie bekomme ich den eben gedrehten Film schnellstmöglich zur Kontrolle

auf das iPad

– welche AF-Einstellung ist die Beste für meine Aufnahmen

– die umfangreichen Custom-Funktionen verwirren mich, ich brauche den Durchblick

– Schärfeanpassung meiner Optiken an die Kamera

– und, und, und ….



Ihre verbindliche Anmeldung bitte nur telefonisch bei uns unter 0511-228040-3 damit wir gleich die passenden 30 Minuten für Sie reservieren können. Nach der schriftlichen Bestätigung durch uns, senden Sie uns bitte ganz genau Ihre Wunschthemen, die wir an Robert Mandel weitergeben, damit er optimal auf Sie vorbereitet ist. Bis zum 21.02.2017 müssen die Themen bei uns Eingegangen sein.

Max. 10 Teilnehmer sind am 24.02.2017 möglich.



Ganz wichtig: bitte nur anmelden, wenn Sie wirklich kommen, Kostenbeitrag: € 39,00 (stiften wir dann zugunsten einer karitativen Einrichtung).



Weitere Infos auf http://www.probis.de/events-co/.