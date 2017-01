Vom 1. bis 2. März 2017 findet mit dem Business Forum Imaging Cologne (BFI), der von der photokina präsentierte Innovations-Kongress in Köln im Congress-Centrum Nord der Koelnmesse statt. Als Partner unterstützt unter anderem der Photoindustrie-Verband e.V. (PIV) die Veranstaltung.

Das Business Forum Imaging (BFI) wendet sich an Hersteller, Dienstleister und Fotohändler. In den Mittelpunkt der diesjährigen Veranstaltung, die unter dem Motto - „Moving beyond the limits“ steht, werden vor allem die Chancen gerückt, die sich durch die neue Begeisterung der Konsumenten für die Fotografie und innovative Produkte sowie Technologien für die gesamte Fotobranche ergeben. Hochkarätige Experten aus Industrie, Bilddienstleistung und dem Fotohandel stellen neue Marketing-Strategien, Technologien und Geschäftsmodelle vor, um eine Antwort auf die dynamische Entwicklung des Marktes und der digitalen Gesellschaft zu geben.

Die photokina 2016 hat mit dem Konzept „Imaging Unlimited“ gezeigt, dass der Imagingmarkt trotz der bekannten Entwicklungen in traditionellen Segmenten nicht kleiner, sondern größer wird. Davon können aber nur Unternehmen und Unternehmer profitieren, die bereit sind, über die bisherigen Grenzen hinaus zu gehen und sich auf Innovationen einzulassen. Neben den bekannten Trend-Themen wie 4K, VR und 360° Imaging sowie Multikoptern, wird es auf dem Business Forum Imaging Cologne auch überraschende Neuvorstellungen geben.

Auszug aus dem Programm: (Stand 25. Januar 2017)

Mein Freund WhatsApp - Warum die Foto- und Imagingbranche eine gute Zukunft hat – Dr. Christian Friege, Vorstand CEWE

ImagingTrendsetter - Umsatzchancen jenseits der Grenzen – Heribert Tippenhauer, Global Director, Photo, Office and Stationary, GfK Retail and Technology

Die Canon Strategie für ein Ökosystem digitaler Dienstleistungen – Alberto Spinelli, Director Digital Service Business, Canon Europe

Live demonstriert: Foto- und Video-Apps ohne Grenzen - Hans Hartman, Präsident, Suite 48 Analytics

Überleben im Zeitalter der Smartphone-Fotografie – Sergey Korzhenevich, Mitgründer und CEO von Relonch, Inc.

So begeistern wir die Kunden für den Fotodruck – Ralph Naruhn, CEO, di-support

Auch wenn es weh tut - verlassen Sie Ihre Komfortzone! – Peter Holzer, Unternehmensberater und Dozent

Mehr Wertschöpfung mit Multikoptern – Jörg Schamuhn, COO Yuneec Europe

Große Bilder - kleine Kamera – Ross Grieve, Fotograf

Online Marketing 4.0 – Wie Sie automatisch neue Kunden gewinnen – André Hunziker, Gründer und CEO PNA International

So beschäftigen sich die Kunden mit ihren Bildern – Hans Hartman, Präsident, Suite 48 Analytics

Neben dem Vortragsprogramm an beiden Konferenztagen, stellen die Gold-Sponsoren Canon, CEWE und di support sowie die Silber-Sponsoren Fujifilm, Kodak Alaris, Mitsubishi Electric, Mobile Photo Connect, Panasonic, PNA International, RPI und Yuneec, in der Lobby ihre Produkte und Dienstleistungen vor. Die Abendveranstaltung am ersten Konferenztag bietet wieder viel Gelegenheit, sich mit Kollegen, Herstellern, Sponsoren und Referenten auszutauschen.

Die Anmeldeunterlagen sowie alle weiteren Informationen zum Business Forum Imaging (BFI) 2017 sind hinterlegt auf www.bfi-photokina.de. Die Unterlagen stehen auch als PDF direkt unter dem Link http://www.bfi-photokina.de/redaktionell/bfi_1/downloads_20/pdf_22/bfi_2017_folder.pdf zur Verfügung. Als Bonus erhalten die ersten 75 Teilnehmer, die sich zum BFI 2017 anmelden, kostenlos den aktuellen Photo Engagement Trends Report (in englischer Sprache) von Suite 48 Analytics – dem Veranstalter der jährlichen Mobile Photo Connect Konferenz in San Francisco.

Als Partner unterstützen der Photoindustrie-Verband und das Marktforschungs-unternehmen GfK Retail and Technology die Veranstaltung. Organisiert wird die Konferenz wie bisher von der globalen Fachzeitschrift INTERNATIONAL CONTACT, in Zusammenarbeit mit Photo Imaging News.